Cae un “Oaxaco” en ÁO y 3 narcomenudustas en Cuauhtémoc con marihuana, cocaína y crystal

Detenidos Narcomenudistas detenidos. (SSC)

Autoridades detuvieron a Carlos Slexis Castillo Arenas, integrante del grupo delictivo “Los Oaxacos” vinculados a los delitos de narcomenudeo, extorsión y homicidio en la zona poniente, bajo las órdenes de “La Güera” y “El Sobrino”, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Mientras que en la alcaldía Cuauhtémoc fueron detenidos Irad Brando González González, Diego Rojas González y Graciela González Gutiérrez, dedicados a la venta de droga al menudeo.

Diversas denuncias ciudadanas señalan a un grupo de personas que cometía delitos en la alcaldía Álvaro Obregón.

El primero de los cateos fue en la calle Chabacano, en la colonia Chamontoya, donde los oficiales aseguraron 54 dosis de marihuana y 74 dosis de crystal. El segundo operativo ocurrió en la avenida México 68, en la colonia Los Cedros, donde los uniformados aseguraron 22 dosis de cocaína, 110 dosis de cocaína en piedra y un teléfono celular, asimismo detuvieron a Carlos Slexis Castillo Arenas.

El tercer cateo se implementó en un inmueble ubicado en la calle Primer Andador de Xaxalpa, en la colonia San Bartolo, donde el personal policial aseguró 80 dosis de cocaína y 12 dosis de probable crystal. La última acción se desarrolló en un predio localizado en la calle Cerrada Vicente Guerrero, en la colonia Lomas de la Era, donde se aseguraron 50 dosis de marihuana, 27 dosis de crystal, 16 dosis de una sustancia sólida color azul.

También decomisaron seis dosis de probable cocaína, dos de cocaína en piedra, una dosis de crystal, un teléfono celular de alta gama y una libreta con anotaciones y detuvieron a una mujer que dijo tener 15 años de edad.

En tanto, autoridades ejecutaron una orden de cateo en un inmueble localizado en la calzada De la Viga, en la colonia Esperanza, donde fueron detenidos Irad Brando González González, Diego Rojas González y Graciela González Gutiérrez además se aseguraron 97 envoltorios de cocaína, 100 dosis de marihuana y dos teléfonos celulares.