Extranjeros y nacionales “Fifas” se alinean al operativo de seguridad en el Fan Fest en el Zócalo

Fan Fest CDMX (Graciela López Herrera)

El operativo de seguridad desplegado en el FIFA Fan Festival del Zócalo capitalino evitó la incidencia delictiva y posibles percances que afectarían a visitantes extranjeros que acudieron al Centro Histórico, para disfrutar de múltiples partidos de fútbol que se proyectaron en las mega pantallas.

Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no solamente resguardaron a los asistentes a la Plaza de la Constitución, si no que desde las avenidas Pino Suárez, Izazaga e Isabel la Católica, los agentes vigilaban que vehículos motorizados circularan por las banquetas, que el ambulantaje invadiera los espacios públicos o que el consumo de bebidas alcohólicas fuera pretexto de riñas y agresiones.

Los carteristas y ladrones no pudieron operar. Dado que el 16 de junio se enfrentaron las selecciones de Francia, Senegal, Irak, Noruega, Argentina y Argelia, visitantes de esos países llegaban en grupo al Zócalo y calles circundantes, sin embargo, cuando las multitudes crecían, los policías se acercaban para observar que ninguna persona ajena aprovechara las distracciones para sustraer teléfonos celulares y carteras.

A la 1:30 horas el marcador del partido Francia VS Senegal aún marcaba 0 - 0 y en el Fan Fest había asistencia media de extranjeros, principalmente franceses y colombianos. Los recorridos policiales no cesaron y se incrementaron conforme la selección europea atacaba al rival y se aproximaba a anotar gol.

Los guardias no daban tregua a las personas que intentaban ingresar al Zócalo con objetos prohibidos como grandes sombrillas, punzocortantes y alimentos, aún con la insistencia de algunos asistentes, a nadie se le permitió que alguna de sus pertenencias pusiera en riesgo la vida de otros.

El flujo de gente incrementó en el medio tiempo del partido, a las 14:10 horas, debido a la euforia, las personas se empujaban y bailaban, pero la policía advertía que no pusieran en riesgo su integridad.

El ambiente futbolero se desarrolló con pasión, sin embargo la alta presencia policial tranquilizaba a los visitantes que intentaban subir a los stands o al mobiliario colocado por la FIFA.

En el área de juegos y Utopías la vigilancia policial era mayor. Los niños, niñas y adolescentes eran supervisados y de esta manera, se evitó el extravío de menores, a diferencia de otros eventos masivos.

Francia anotó el primer gol en el minuto 66 y la Plaza de la Constitución estaba ocupada en un 80 por ciento. La mayoría de los aficionados extranjeros no hablaban el idioma español, pero para atenderlos, agentes bilingües de la Policía Turística se acercaban a escucharlos, ayudarlos y a dirigirlos a los sitios que requerían.

En los sitios donde la afición futbolera se reúne, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) instaló Ministerios Públicos móviles; con todo, la baja incidencia delictiva, dada la alta presencia policial, logró que éstos sitios de denuncia se encontraran casi vacíos.

El partido estaba por terminar, Francia anotó dos goles y Senegal uno. La pasión desató el baile entre los visitantes, momento en el que el cuadro de la fiesta también fue resguardado por los agentes.

Una vez que finalizó el encuentro, los asistentes desalojaron la plaza y para ese momento, ya había más de 10 patrullas de la SSC en las avenidas Venustiano Carranza, Pino Suárez y Cinco de Mayo para evitar disturbios o robos; la salida fue ágil.

Los perritos futboleros también fueron cuidados por la policía. El calor era intenso y la sensación térmica subía conforme pasaban las horas, para el alivio de las mascotas y los canes que viven en las calles, las autoridades les dieron platos con agua.