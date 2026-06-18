El Consejo de Texcoco refrenda su compromiso de trabajar por la seguridad

Consejo de Seguridad de Texcoco

Con el objetivo de fortalecer acciones que garanticen el respeto y la sana convivencia en Texcoco, el Gobierno del municipio llevó a cabo la sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública en la zona de la Montaña, en la comunidad de Santa Catarina del Monte.

​La Sesión del Consejo Municipal de Seguridad fue presidida por Nazario Gutiérrez Martínez, Presidente Municipal de Texcoco, al igual que por el Director de Seguridad Pública y Movilidad, Roberto Hernández Romero; el Secretario del Ayuntamiento, José Alfonso Valtierra Guzmán; la Síndica Municipal, Liliana Jazmín Rivero Martínez; la Secretaria Técnica de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, Melissa Jaretzi Alegría Hernández; el Director de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, Jesús Emilio Duarte Olivares; la Fiscal Regional de Texcoco, Karina Rodríguez Aguilar; y la Directora Regional de Gobierno, Elizabeth Terrazas Ramírez. De igual manera, se contó con la presencia de representantes de la Secretaría General de Justicia del Estado de México, la Guardia Nacional, autoridades auxiliares de las comunidades y vecinos de la zona de la montaña.

En la primera parte de la asamblea, cada uno de los titulares de seguridad rindieron su informe y después el Presidente Municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, le dio la palabra a delegados y representantes de las comunidades para que pudieran dar a conocer sus demandas para que de manera coordinada fuera posible establecer acciones con las que sea posible atender la problemática en materia de seguridad en cada zona.

De dicha manera, Gutiérrez Martínez, reafirmó el compromiso de fortalecer las acciones y estrategias que contribuyan a preservar tanto la seguridad, como la tranquilidad de las familias texcocanas. Asimismo, señaló que “Con diálogo, coordinación y trabajo permanente, se construye un municipio más seguro para todas y todos”.

Como parte de la reunión, por otro lado, también se reconoció el talento de los niños de la localidad que obtuvieron el Primer Lugar Nacional en la categoría de Programación durante el evento FIRST LEGO League Explore 2026. El Presidente de Texcoco, reconoció el esfuerzo, la creatividad, la dedicación y el trabajo en equipo de las niñas y niños de esta comunidad en el evento que se desarrollo en la Universidad Autónoma Chapingo.

Nazario Gutiérrez, igualmente puso como ejemplo a los pequeños quienes, a su corta edad, luchan por alcanzar sus metas. Ante esto, se comprometió a respaldar a las nuevas generaciones para que puedan seguir preparándose, conquistando logros y llevando el nombre de Texcoco siempre presente.