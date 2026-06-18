Metrópoli

También, 58 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular

Van 259 conductores llevados al “Torito” en época mundialista en CDMX

Por Jorge Aguilar
Mundial Pruebas conduce sin alcohol. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Programa Conduce Sin Alcohol “Copa Mundial de Futbol 2026”, entre el 11 y el 17 de junio, 259 conductores superaron el límite permitido y fueron llevados al Centro de Sanciones Administrativas “Torito”.

En ese lapso, se realizaron 53 mil 696 pruebas AlcoStop (ambiente al interior del vehículo) y 810 pruebas de alcoholemia (aire espirado). También, 58 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular.

Además, en las acciones preventivas, en los Festivales Futboleros, el FanFest del Zócalo, el perímetro de la Última Milla y los puntos de Park and Ride, se realizaron dos mil 917 pruebas amistosas y recomendaciones para evitar conducir si se consumió alcohol.

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