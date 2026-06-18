Gobierno de Huixquilucan invita a niñas y a niños a participar en un taller de lectura

Taller de lectura

Con el objetivo de promover el aprendizaje, la creatividad y de que las y los niños se diviertan durante las vacaciones de verano que cada vez están más cerca, el Gobierno del municipio de Huixquilucan, ha invitado a las madres, padres y tutores de las infancias a que los inscriban en un gran taller de lectura.

El periodo de inscripción va a iniciar el lunes 3 de agosto y cerrará el día 7 del mismo mes. Por su parte, las fechas en las que se va a desarrollar el curso será de poco más de una semana: del lunes 10 al viernes 21 de agosto.

Los talleres de lectura no tienen ningun costo y son impartidos en la red de bibliotecas de Huixquilucan. Sin embargo, lo que si se pide para poder participar, es una serie de requisitos generales: copia del CURP del menor, copia de identificación oficial del padre o tutor, una carta responsiva, al igual que completar una ficha de inscripción.

Las locaciones en las que estará disponible la experiencia en el municipio son:

. La Biblioteca Pública Municipal Dr. Angel María Garibay Kintana, que se encuentra en el Km 1.5 Carretera a Zacamulpa, Conjunto Jardín de la Cultura “Sor Juana Inés de la Cruz”.

. La Biblioteca Pública Municipal Carlos Fuentes Calle Adolfo López Mateos #50, segundo piso de la Delegación.

. La Biblioteca Pública Municipal Frida Kahlo en Heriberto Jara No. 6 (Atrás del Auditorio Celco).

. La Biblioteca Pública Municipal Ing. Heberto Castillo Martínez Santos de Degollado s/n y Calle de los Cedros s/n, al interior del deportivo.

. La Biblioteca Pública Municipal Josefa Ortíz De Domíngue Calle Jacarandas s / n Barrio Tixpada, dentro de la escuela Vicente Guerrero TM y Emiliano Zapata TV.

. La Biblioteca Pública Municipal Leona Vicario Fernández De San Salvador en Av. San Fernando s / n dentro del Edifico Administrativo.

. La Biblioteca Pública Municipal Lic. Adolfo López Mateos en la Colonia Palo Solo s/n esquing con Fernando Quiróz.