Concluye con saldo blanco operativo durante el juego Colombia - Uzbekistán

Mundial de la FIFA 2026: Uzbekistán - Colombia GR4212. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 17/06/2026.- Otabek Shukurov (d) de Uzbekistán disputa un balón con Luis Díaz de Colombia este miércoles, en un partido del grupo K del Mundial de la FIFA 2026 entre Uzbekistán y Colombia, en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/ Isaac Esquivel (Isaac Esquivel/EFE)

Autoridades capitalinas informaron que en el marco del Mundial de Futbol 2026, el ingreso y egreso de las y los aficionados que asistieron al encuentro deportivo entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México se desarrolló sin incidentes y en un ambiente de orden, seguridad y convivencia pacífica.

Fueron desplegadas más de 17 mil servidoras y servidores públicos en las inmediaciones del recinto deportivo para realizar labores de acompañamiento, orientación, coordinación y diálogo permanente con la ciudadanía.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un operativo de seguridad y vialidad con 11 mil 219 oficiales y 923 vehículos en los distintos puntos de concentración de aficionados. Para las acciones en el Estadio Ciudad de México participaron siete mil 800 uniformados y 627 vehículos; en el Fan Festival del Zócalo, se contó con tres mil 400 efectivos y 296 vehículos; y en los Festivales Futboleros distribuidos en distintas alcaldías de la Ciudad, se desplegaron 291 policías y 75 vehículos.

Durante la jornada se registró una importante afluencia de 80 mil 824 aficionadas y aficionados, quienes acudieron al encuentro en un ambiente de entusiasmo y celebración.

De manera complementaria, las actividades vinculadas al Mundial también congregaron a miles de personas en distintos puntos de la capital. El Fan Festival del Zócalo recibió a más de 125 mil asistentes a lo largo del día, de los cuales cerca de 60 mil presenciaron el encuentro entre Colombia y Uzbekistán. Asimismo, los festivales futboleros instalados en la Ciudad de México reunieron a más de 130 mil aficionadas y aficionados.

Asimismo, las distintas expresiones y movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se presentaron en las inmediaciones del estadio fueron atendidas mediante el diálogo, la concertación y la coordinación interinstitucional, privilegiando en todo momento el respeto a los derechos humanos, la libre manifestación y la convivencia pacífica, evitando cualquier tipo de confrontación.

Así también, contribuyeron a tener saldo blanco personal de Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBIEN), Instituto de Educación Media Superior (IEMS), Indeporte, Utopías, Sistema de Transporte Colectivo Metro, Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Tren Ligero, Trolebús, Metrobús, y Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).