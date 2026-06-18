IECM analizará el sufragio nulo en consultas de Presupuesto Participativo y elección de COPACO

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) elaboró el “Documento rector para la elaboración de un estudio sobre el sufragio nulo en las Consultas de Presupuesto Participativo 2025, 2026 y 2027, y en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026”.

Con el documento, el organismo afirmó buscar fortalecer el análisis sobre sus causas y características en los mecanismos de Participación Ciudadana organizados en la capital del país.

Este nuevo análisis da continuidad a las acciones institucionales para conocer mejor el comportamiento del voto y la opinión ciudadana e impulsar medidas que contribuyan a preservar la efectividad del sufragio, asegurando que la dinámica de participación en mediante boletas sea clara para toda la ciudadanía.

El Documento Rector deriva de los acuerdos y líneas de acción aprobados por la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística (COEG), particularmente del Programa para el Mejoramiento del Ejercicio del Sufragio (PROMES), cuyo objetivo es disminuir la incidencia del sufragio nulo en los mecanismos de participación ciudadana.

Las principales actividades para elaborar el estudio consisten en la clasificación y análisis estadístico de muestras representativas de boletas anuladas, con el fin de identificar patrones de comportamiento por demarcación territorial y distrito electoral. Además, se analizan los tipos de marcaje más frecuentes y las posibles causas de anulación involuntaria del sufragio.

Como parte del estudio, el IECM clasifica el sufragio nulo en tres categorías: voluntario, involuntario y sin definición. El sufragio nulo voluntario corresponde a aquellos casos en los que la ciudadanía expresa de manera deliberada su rechazo o inconformidad; el involuntario ocurre cuando existe intención de votar, pero la boleta se marca incorrectamente; mientras que el sufragio sin definición agrupa aquellas boletas cuya anulación no permite identificar claramente la intención de la persona votante.

La clasificación técnica contempla, entre otros, indicadores relacionados con boletas en blanco, marcas parciales, mensajes de protesta, dibujos, errores de marcaje y votos válidos clasificados erróneamente como nulos. Estos elementos permiten detectar áreas de oportunidad para fortalecer la difusión, capacitación e información dirigida a la ciudadanía sobre la correcta emisión del sufragio.

Adicionalmente parte del estudio consiste en identificar si las medidas implementadas en el marco del PROMES han contribuido a disminuir el sufragio nulo en los mecanismos de participación en comparación Jornadas Únicas de años previos, así como definir nuevas líneas de acción orientadas a fortalecer y mejorar el ejercicio efectivo del derecho al voto y a la opinión.iec i