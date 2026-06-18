Inicia campaña de restauración forestal e hídrica en el Edomex para recuperar ecosistemas y prevenir inundaciones

El Gobierno del Estado de México puso en marcha la Campaña de Restauración Hidrológico-Forestal 2026, una estrategia orientada a la recuperación de ecosistemas degradados mediante acciones de restauración de suelos, captación de agua de lluvia y rehabilitación de la cobertura vegetal en distintas zonas forestales de la entidad.

Las actividades se desarrollaron de manera simultánea en las nueve regiones forestales mexiquenses, con la participación de autoridades estatales y municipales, ejidatarios, instituciones educativas, organizaciones sociales y habitantes de las comunidades involucradas.

Uno de los eventos se realizó en el paraje El Calvario, ubicado en la comunidad de Santa María Nativitas, en el municipio de Almoloya de Juárez, donde más de 700 personas participaron en labores destinadas a mejorar la infiltración del agua al subsuelo, disminuir los procesos de erosión y fortalecer la capacidad de los ecosistemas forestales para enfrentar los efectos del cambio climático.

En el arranque de la campaña, el director general de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), Alejandro Sánchez Vélez, destacó la colaboración de comunidades, núcleos agrarios, ayuntamientos, instituciones educativas y dependencias estatales en las tareas de conservación forestal.

El funcionario explicó que la restauración hidrológico-forestal va más allá de la reforestación tradicional, ya que incorpora criterios técnicos relacionados con las condiciones del terreno, como la pendiente, la profundidad del suelo y la selección de especies nativas adecuadas para cada zona. Asimismo, contempla acciones de capacitación dirigidas a las comunidades para aprovechar mejor el agua de lluvia y reducir el escurrimiento superficial que provoca el arrastre de sedimentos hacia presas y cuerpos de agua, además de contribuir a la generación de inundaciones en áreas bajas.

Según informó Probosque, esta estrategia forma parte de un modelo integral enfocado en la recuperación de cuencas hidrográficas y ecosistemas forestales, con el objetivo de favorecer la recarga de acuíferos, disminuir riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra, y fortalecer los servicios ambientales que brindan los bosques.

La dependencia señaló que las zonas forestales desempeñan un papel relevante en la producción y conservación del agua, la regulación climática, la protección de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades que habitan en sus alrededores.

El inicio de la campaña coincidió con la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, así como con el 36 aniversario de Probosque, organismo responsable de coordinar las acciones de protección, conservación y restauración de los recursos forestales en el Estado de México.