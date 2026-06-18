Detienen a 9 revendedores de distintas nacionalidades durante el partido Colombia - Uzbekistán

Detenidos Revendedores de boletos detenidos. (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a nueve revendedores de boletos durante el encuentro deportivo entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán, que se disputó el pasado 17 de junio en el Estadio Ciudad de México.

La policía capitalina realizó un operativo de seguridad, prevención, proximidad y vialidad, para salvaguardar a los ciudadanos y turistas que disfrutaron el partido de fútbol.

Durante dichas labores realizaron el apoyo médico a uno de los aficionados que sufrió presión arterial alta; asimismo localizaron a un menor de edad, ciudadano colombiano, que se extravió en la zona de rampas del estadio.

Además, detuvieron a dos vendedores de bebidas alcohólicas por realizar el cobro de los productos de una forma distinta a las autorizadas previamente; asimismo, un hombre de 19 años de edad, fue desalojado del inmueble tras encender una bengala. Asimismo, nueve personas, de diferentes nacionalidades, fueron detenidas por revender entradas, por lo que los presentaron ante el juez cívico.

En tanto, en el Fan Festival del Zócalo de la Ciudad de México, y los demás Festivales Futboleros, también se mantuvo la presencia policial en la que se realizaron recorridos constantes de seguridad, prevención, orientación y proximidad con las y los más de 250 mil aficionados que acudieron a ver los demás partidos.

Un hombre fue retirado de la plancha del Zócalo por vender alimentos, los cuales se encuentran prohibidos, además se realizaron pruebas de alcoholemia antes de ingresar a las actividades.

Además, uniformados de la PBI ayudaron a un menor de edad de origen colombiano a reencontrarse con su familia, luego de extraviarse en el centro de la ciudad; y personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendió a un menor de tres años de edad que sufrió una caída sin que requiriera traslado hospitalario.

En total, en los Festivales Futboleros, el Fan Fest del Zócalo, el perímetro de la Última Milla y los puntos de Park and Ride, se realizaron 364 pruebas amistosas de alcoholímetro, se realizaron 258 actividades lúdicas y se atendieron a 16 personas quienes se quedaron en el lugar por deshidratación y mareos.

Asimismo, un grupo de cadetes de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, apoyó a 205 aficionados con movilidad reducida a llegar desde el perímetro de la Última Milla al Estadio Ciudad de México, con silla de ruedas, para garantizar su seguridad y que llegaran a tiempo al partido.

Personal de la Policía Turística desplegó personal especializado y realizó 268 orientaciones a turistas nacionales y extranjeros para brindarles orientación, información, así como acompañamiento; además apoyó en 68 traducciones en distintos idiomas: 61 en inglés, tres en francés, tres en chino y uno en alemán y les ofrecieron asistencia durante su traslado y permanencia en la capital.

Al término del día, el despliegue operativo continuó en la columna del Ángel de Independencia, donde los aficionados, en su mayoría de Colombia, se reunieron para festejar el triunfo de su selección, en dicho lugar, el personal de la Policía Metropolitana realizó una línea de resguardo en las escalinatas y el redondel de la glorieta para prevenir incidentes y mantener el orden.