Empresas cubrirán 135 mdp de los festivales mundialistas en CDMX; “no habrá costo al erario”: Brugada





La Ciudad de México recuperará los 135 millones de pesos destinados al pago de los derechos de transmisión de los partidos del Mundial de Futbol 2026 gracias a las aportaciones de más de 30 empresas privadas que participarán como patrocinadoras de los Festivales Futboleros organizados por el Gobierno capitalino.

Así lo afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada durante la firma del acuerdo “Jugamos por la Ciudad: Festivales Futboleros, Alianza para la Inclusión y la Prosperidad”, quien además informó que los recursos aportados por las empresas permitirán que los festivales y las transmisiones gratuitas de los encuentros mundialistas no representen una carga para las finanzas públicas de la ciudad.

Los patrocinadores cubrirán el equivalente al costo total de los derechos de transmisión, mediante aportaciones económicas, logísticas y en especie. El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, precisó que la inversión total destinada a los festivales asciende a 180 millones de pesos, de los cuales 135 millones corresponden a los derechos de transmisión que serán restituidos al Gobierno capitalino.

El funcionario explicó que el esquema de colaboración contempla la participación de empresas de distintos sectores que decidieron respaldar la realización de los festivales, los cuales permiten a la población seguir los partidos de manera gratuita en espacios públicos.

Las autoridades informaron que hasta ahora más de medio millón de personas han acudido al Festival Futbolero instalado en el Zócalo capitalino y a los 18 espacios adicionales habilitados en distintas alcaldías para seguir los encuentros del Mundial.

Tan sólo durante la jornada más reciente, señalaron, más de 130 mil personas participaron en los distintos festivales organizados en la ciudad, mientras que el operativo desplegado para el segundo partido celebrado en el Estadio Azteca movilizó a más de 35 mil servidores públicos de diversas dependencias.

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Balance de los primeros días del Mundial

En inmediaciones del Parque La Bombilla, en la alcaldía Álvaro Obregón, Clara Brugada aseguró que la Ciudad de México ha logrado combinar la organización del Mundial con el respeto a las movilizaciones y manifestaciones registradas en la capital.

La mandataria sostuvo que los operativos de movilidad, seguridad y atención ciudadana implementados durante los primeros días del torneo han permitido el desarrollo de las actividades sin incidentes mayores y afirmó que la ciudad ha demostrado capacidad para albergar eventos internacionales de gran magnitud.

Como parte de ese balance, destacó la operación del Tren Ligero modernizado, que durante la jornada más reciente trasladó a más de 50 mil personas hacia y desde el Estadio Azteca. Además, señaló que se desplegaron cerca de 550 autobuses para reforzar los traslados de asistentes y visitantes.

También recordó que la ciudad recibió la Copa del Mundo con más de 2 mil obras de infraestructura realizadas en los últimos dos años, entre ellas proyectos de movilidad, agua, drenaje, iluminación, pavimentación y renovación de espacios públicos.

Según los datos presentados, la administración capitalina ha ejecutado una inversión pública cercana a los 23 mil millones de pesos para obras vinculadas al desarrollo urbano y la preparación de la ciudad para eventos internacionales.

Buscan dejar un legado más allá del torneo

Representantes del sector empresarial precisaron que la colaboración busca generar beneficios permanentes para la ciudad y no limitarse a la duración del Mundial.

Arturo Luna, vicepresidente de Asuntos de Gobierno de Visa, señaló que una de las principales metas ha sido aprovechar la celebración del torneo para fortalecer la inclusión financiera y la digitalización de los servicios.

Indicó que, desde enero, más de 600 mil micro y pequeñas empresas en el país han incorporado mecanismos de pago digital que les permiten aprovechar la llegada de turistas nacionales e internacionales. También destacó que los visitantes extranjeros pueden utilizar medios de pago internacionales en el transporte público de la capital.

Por su parte, Guillermo de la Mora, representante de la sede Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, consideró que uno de los principales logros de la estrategia ha sido llevar la experiencia mundialista a las calles y plazas públicas.

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, agregó que los festivales han permitido acercar el deporte a miles de personas y reforzar la recuperación de espacios públicos. Recordó que, en coordinación con el Gobierno capitalino, se trabaja en la rehabilitación de canchas deportivas en la demarcación como parte del legado que busca dejar la justa mundialista.

Finalmente, se adelantó que los Festivales Futboleros continuarán operando durante el desarrollo del Mundial con actividades culturales, recreativas y transmisiones gratuitas de los partidos en distintos puntos de la ciudad, a fin de ampliar el acceso de la población a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.