Cabildo de Texcoco aprueba proyectos de inversión del FEFOM 2026

El Cabildo de Texcoco aprobó por unanimidad la propuesta de Programas y Proyectos de Inversión del Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FEFOM) correspondiente al ejercicio fiscal 2026, con la finalidad de establecer las obras que serán consideradas como prioritarias para el municipio y sus comunidades.

Durante la Cuadragésima Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada por el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, se presentó la propuesta que contempla 11 proyectos de obra, los cuales deberán ser revisados y aprobados por las autoridades estatales para que puedan recibir los recursos correspondientes.

El director de Obras Públicas de Texcoco, Miguel Ángel Olivares Gálvez, fue el encargado de explicar ante los integrantes del Cabildo los detalles relacionados con los recursos del FEFOM y el proceso que debe seguir el municipio para acceder a ellos.

De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, el pasado 16 de febrero de 2026, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México dio a conocer que el monto asignado a Texcoco mediante el FEFOM 2026 es de 24 millones 992 mil 89 pesos con 53 centavos.

Después de establecer el monto destinado al municipio, la Secretaría de Finanzas publicó las reglas de operación y los lineamientos que deberán seguirse para utilizar estos recursos.

El proceso comienza con una conciliación financiera entre la dependencia estatal y el Gobierno Municipal de Texcoco. Posteriormente, el Ayuntamiento debe presentar ante el Cabildo los proyectos que se pretenden realizar para su aprobación.

Olivares Gálvez explicó que este procedimiento busca que la distribución de los recursos se realice de manera transparente y considerando las necesidades de las diferentes comunidades.

Una vez aprobada la propuesta por el Cabildo, el acta de la sesión deberá ser firmada por todos los integrantes del órgano de gobierno y entregada junto con la documentación requerida.

Los proyectos serán revisados por las autoridades correspondientes, quienes determinarán si cumplen con los requisitos establecidos. En caso de existir observaciones, el municipio deberá realizar las modificaciones necesarias para continuar con el proceso.

El funcionario indicó que el plazo establecido para cumplir con todos los requisitos y atender las posibles observaciones es el 30 de septiembre de 2026.

Para este año, el Gobierno de Texcoco propuso 11 acciones que fueron consensuadas con las autoridades auxiliares de las comunidades.

Las autoridades auxiliares participaron en la identificación de las principales necesidades de sus localidades y presentaron propuestas de obras que consideran prioritarias para mejorar las condiciones de sus comunidades.

El presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez señaló que la decisión de incluir las obras se tomó tomando en cuenta las peticiones realizadas por las autoridades auxiliares durante los recorridos que se llevan a cabo en las diferentes localidades.

El alcalde explicó que algunas de las obras contempladas pueden beneficiar a dos o hasta tres comunidades, por lo que se busca que los recursos tengan un mayor impacto entre la población.

También señaló que, cuando una obra necesita ser complementada para poder realizarse, el Ayuntamiento puede utilizar recursos propios para atender las necesidades adicionales.

Gutiérrez Martínez destacó que el Gobierno Municipal continuará realizando gestiones ante diferentes instancias para conseguir recursos y desarrollar más proyectos en beneficio de los habitantes de Texcoco.

El presidente municipal recordó que los recursos provenientes del FEFOM representan solamente una parte del presupuesto anual con el que cuenta el municipio, por lo que la administración continuará buscando otras alternativas de financiamiento.

La aprobación por unanimidad de la propuesta representa el primer paso para que los 11 proyectos puedan avanzar en el proceso de autorización estatal y posteriormente contar con los recursos necesarios para su ejecución.

Mientras tanto, el Ayuntamiento deberá continuar con la integración y entrega de la documentación solicitada por las autoridades estatales.