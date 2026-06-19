Alerta Naranja por lluvias en CDMX: estas cuatro alcaldías podrían tener aguaceros este viernes 19 de junio

Alerta Naranja Personas que realizaban diversas actividades la tarde en la Alameda Central buscaron resguardarse ante las fuertes lluvias registradas en la capital. (Camila Ayala Benabib)

Termina la tercera semana del mes, pero no las fuertes lluvias. La capital del país continuará sufriendo por las fuertes precipitaciones, por lo que se recomienda tomar precauciones y evitar salir durante las tormentas. Para este viernes 19de junio, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta naranja para cuatro alcaldías.

¿Qué alcaldías tienen alerta naranja por lluvias este viernes 19 de junio?

Por medio de sus redes sociales, la SGIRPC informó que se esperan lluvias muy fuertes principalmente en el sector poniente y sur de la capital del país, lo que significa la presencia de fuertes lluvias y posibles afectaciones por encharcamientos en calles, avenidas y hogares.

La alerta naranja también representa riesgo de caída de árboles, tormentas eléctricas e incluso la posibilidad de caída de granizo. La alerta se emitió a las 13:00 horas y se recomienda estar al pendiente de las actualizaciones oficiales por parte de las autoridades de protección civil. Las alcaldías afectadas con esta alerta son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tlalpan

Por otra parte, el resto de las alcaldías capitalina sestarán en alerta amarilla, lo que significa que también habrá presencia de precipitaciones conde entre 15 y 29 mm y también se invita a la población a mantener las debidas precauciones.

🟠 | Se activa #AlertaNaranja en la Ciudad de México por pronóstico de lluvias fuertes.



🟡 | Se activa #AlertaAmarilla en la Ciudad de México por pronóstico de lluvias fuertes.



Para más información consulta las redes de @SGIRPC_CDMX. Mantente al tanto de las últimas… pic.twitter.com/7clMObKltv — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 19, 2026

¿A qué hora comenzará a llover en CDMX este viernes 19 de junio?

En su reporte matutino, la SGIRPC también advirtió que se espera que las lluvias comiencen a partir de las 15:00 horas con posibilidad de tormenta eléctrica hasta las 18:00 horas. Sin embargo, a partir de las 21:00 horas es cuando podrían llegar los momentos más intensos de lluvia.