Fiscalía de Edomex ejercerá acción penal contra alcaldesa de Tenancingo por simular su secuestro

Fiscalía General de Justicia del Estado de México

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer que ejercerá acción penal en contra de 6 personas por presuntamente haber participado en la simulación del secuestro de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, quien reportó haber sido privada de la libertad el pasado 1 de junio. Además de haber sido diputada local entre 2018 y 2021, la funcionaria encabeza desde hace cinco años el Consejo Estatal de Morena, partido que ya inició el retiro de los derechos partidistas de la imputada.

La FGJEM recordó que, tras los hechos, Nápoles denunció que había sido interceptada el 31 de mayo por dos hombres y una mujer que viajaban en un automóvil rojo, quienes supuestamente la obligaron a subir a la unidad luego de permitirle entregar sus pertenencias a un familiar que se encontraba con ella.

Según la versión presentada inicialmente, una vez dentro del vehículo, la edil recibió un teléfono celular con el que se comunicó con sus familiares para informarles que había sido secuestrada y que los responsables exigían 40 millones de pesos a cambio de liberarla. Posteriormente aseguró haber aprovechado un descuido de sus captores para escapar y pedir auxilio en una vivienda cercana, desde donde contactó a su esposo, quien acudió junto con el director de seguridad pública para trasladarla a su domicilio.

La alcaldesa también declaró que los supuestos delincuentes le advirtieron que habían recibido órdenes para asesinarla a ella y a algunos integrantes de su familia, y que, en caso de no disponer del dinero solicitado, podía obtenerlo de las finanzas del ayuntamiento.

Sin embargo, las indagatorias de la FGJEM revelaron que el vehículo Volkswagen Virtus color rojo utilizado en los hechos apareció en grabaciones de cámaras de vigilancia. El análisis de las imágenes no mostró signos de violencia o resistencia por parte de la alcaldesa; por el contrario, uno de los participantes incluso le ayudó a descender de su automóvil para abordar la otra unidad.

Las investigaciones permitieron identificar que el vehículo era utilizado habitualmente por Karla Valeria N, quien habría actuado junto con su hermano Víctor Manuel N y su pareja sentimental, Christian N. Los tres fueron localizados y detenidos en Oaxaca el pasado 11 de junio.

La fiscalía estableció además que desde febrero José Roberto N y Óscar N, esposo y cuñado de la edil, habrían diseñado el plan para fingir el secuestro y reclamar un rescate de 40 millones de pesos con cargo al erario municipal. El testimonio de uno de los involucrados indicó que el dinero serviría para justificar un presunto desfalco.

El Ministerio Público concluyó que Nancy Nápoles Pacheco también habría intervenido en la preparación y ejecución de la maniobra para encubrir un faltante de recursos públicos atribuido a su administración.

Según la investigación, Óscar N contactó a Christian N y le ofreció 500 mil pesos por participar en el plan. Éste, a su vez, involucró a José Roberto N, quien sumó a su novia, Karla Valeria N, y al hermano de ésta, Víctor Manuel N. Entre abril y junio se registraron 135 llamadas telefónicas entre los implicados.

Las autoridades señalaron que el 31 de mayo los seis involucrados concretaron la simulación y trasladaron a la alcaldesa a San Pedro Zictepec, en el municipio de Tenango del Valle, donde finalmente fue liberada. Ante el despliegue policial que se había activado para localizarla, la propia edil habría desistido de continuar con el plan al considerar que la situación se había salido de control.

Nancy Nápoles Pacheco deberá comparecer ante un juez el próximo 9 de julio, fecha en la que se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación. En esa diligencia se determinará si enfrenta el proceso bajo prisión preventiva o en libertad.

MORENA

Sobre el caso de la edil de Tenancingo, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, presentó la solicitud de proceso de suspensión de derechos del partido, al señalar “conductas que contravienen los principios fundamentales de los estatutos de nuestro partido, así como los compromisos éticos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

“En Morena no habrá tolerancia frente a conductas que contravengan los principios que dieron origen a nuestro movimiento. Nuestro compromiso es con la legalidad, la ética pública y la confianza que millones de mexicanas y mexicanos han depositado en este proyecto de transformación”, resaltó Morena en un comunicado.

Nancy Nápoles negó la versión pericial de la Fiscalía de Edomex y también el desfalco en el ayuntamiento. Por ello, aseveró que acudirá a la Fiscalía General de la República para su respectiva resolución.

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