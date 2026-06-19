Atrapan al “Virus”, extorsionador enemigo de “Los Malportados” en Azcapotzalco

Detenido "El Virus". (FGJCDMX, SSC y SSPC)

Autoridades detuvieron a Alberto “N”, alias “El Virus” de 31 años, líder de un grupo delictivo con operaciones en la alcaldía Azcapotzalco y objetivo prioritario generador de violencia.

“El Virus” mantenía una disputa con el grupo de “Los Malportados”, éstos últimos ligados al “Cártel Nuevo Imperio”.

La agrupación de “El Virus” está dedicada principalmente a los delitos de robo, robo a transportistas, venta y distribución de narcóticos y homicidio.

En los últimos años, su organización mantuvo una alianza con “Los Mal Portados”, sin embargo, la alianza se rompió e inició una disputa por el control de las actividades delictivas en la alcaldía Azcapotzalco.

A este criminal se le vincula con un feminicidio, al menos cinco homicidios y delitos de extorsión, robo y narcomenudeo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), junto con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) y Policía Estatal de Seguridad Pública de Hidalgo, detuvieron a Alberto “N”, alias “El Virus”.

En seguimiento a diversos eventos de disparos de armas de fuego y homicidios ocurridos en la zona poniente de la capital del país, se llevaron a cabo labores de investigación, vigilancias fijas y móviles que permitieron localizar al probable líder de una célula delictiva generadora de violencia que se trasladó al municipio de Santa Ana Hueytlalpan, en el estado de Hidalgo.

En una operación estratégica y coordinada entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia, fue detenido el hombre de 31 años, en un centro recreativo ubicado en la carretera Tulancingo - Metepec, en posesión de dosis de droga.