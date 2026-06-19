Evitan pago de más de 25.5 millones de pesos por intentos de extorsión en el Edomex

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que entre el 28 de mayo y el 17 de junio se evitó el pago de 25 millones 543 mil 905 pesos vinculados a intentos de extorsión en la entidad, como resultado de la atención inmediata a denuncias ciudadanas.
En la sesión número 116 de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, autoridades estatales dieron a conocer que en ese periodo se recibieron 2 mil 656 reportes relacionados con posibles delitos de extorsión y fraude, lo que permitió activar mecanismos de apoyo y orientación a las presuntas víctimas.
Según el reporte presentado, de los casos atendidos, mil 001 correspondieron a fraude telefónico, 952 a extorsión telefónica, 189 a llamadas maliciosas, 74 a amenazas, 41 a extorsión electrónica, 16 a extorsión por cobro de derecho de piso y 375 a otras modalidades.
Las autoridades señalaron que los resultados forman parte de las acciones coordinadas entre instancias de los tres niveles de gobierno para la prevención y atención de delitos relacionados con la extorsión.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de hechos a través de los canales oficiales, entre ellos la línea anónima 089.