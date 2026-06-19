Continúan trabajos de repavimentación en Lomas de Tecamachalco, Huixquilucan

Lomas de Tecamachalco, Huixquilucan

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, informó que continúan las obras de repavimentación de la calle Fuente de la Huerta, ubicada en la comunidad Lomas de Tecamachalco, con el objetivo de mejorar la movilidad y las condiciones de tránsito en la zona.

Contreras destacó que su administración mantiene el compromiso de llevar obra pública a todas las comunidades del municipio, por lo que sostuvo que se seguirá avanzando en proyectos de infraestructura para beneficio de los habitantes.

La edil municipal explicó que la intervención en esta vialidad busca facilitar la circulación vehicular, además de contribuir al incremento de la plusvalía de la zona y ofrecer mejores condiciones de seguridad y desplazamiento para los automovilistas.

“No hay ninguna comunidad que se quede sin obra pública en nuestro municipio”, expresó Romina Contreras.

Asimismo, la funcionaria municipal detalló que las labores de repavimentación forman parte de las acciones impulsadas por el gobierno municipal para fortalecer la infraestructura urbana y atender las necesidades de movilidad de las distintas localidades del municipio.

La Crónica de Hoy 2026