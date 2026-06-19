Sentencian a más de 42 años a responsables de robos a casas habitación en Nezahualcóyotl

Obtienen sentencia de 42 años por robo casa habitación

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl informó que obtuvieron sentencias condenatorias contra siete personas responsables de distintos robos con violencia en casas habitación del municipio, las cuales suman más de 42 años de prisión.

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a Luis Alberto “N”, tras ser señalado por ingresar a una vivienda y amenazar a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias. Derivado de la intervención policial y de las investigaciones correspondientes, las autoridades judiciales determinaron su responsabilidad en los hechos y emitieron una sentencia condenatoria de 20 años y 6 meses de prisión.

Por otra parte, Óscar Iván “N”, Francisco Javier “N”, Guadalupe “N”, Raquel “N”, Uriel “N” e Iván “N”, fueron detenidos por efectivos policiales luego de ser señalados como responsables de someter y amenazar a sus víctimas mientras realizaban el robo, por lo que, tras el proceso judicial correspondiente, se acreditó su participación en los hechos y se dictó la sentencia correspondiente de 21 años, 11 meses y 7 días de prisión, por su participación en un robo con violencia cometido al interior de una vivienda del municipio.

Ante estos casos, la Comisaría declaró que, en conjunto, ambas resoluciones representan más de 42 años de prisión para quienes vulneraron la tranquilidad y el patrimonio de la población.

Finalmente, las autoridades municipales reiteraron su compromiso de continuar con acciones de prevención, vigilancia y combate a la delincuencia, así como de fortalecer la coordinación con las instancias encargadas de la procuración e impartición de justicia, con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los habitantes del municipio.





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