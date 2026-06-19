Gobierno de Texcoco entrega reconocimientos a atletas paralímpicos

Entrega de reconocimientos a atletas paralímpicos en Texcoco

Durante la XLV sesión ordinaria de Cabildo, el gobierno municipal de Texcoco entregó reconocimientos a los integrantes de la Escuela Paralímpica Municipal por su destacada participación en el Desert Challenge Games celebrado en Tempe, Arizona, al obtener 42 medallas en diversas disciplinas de deporte adaptado.

El presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, en plena sesión de Cabildo modificó el orden del día para incluir este homenaje a la institución dirigida por el profesor Eli Froebel Vergara Dávila, ya que consideran que su labor ha sido clave en la formación de los atletas, siempre en coordinación con las familias y el gobierno municipal.

Gutiérrez Martínez destacó el valor deportivo de la delegación texcocana, que regresó de Estados Unidos con 31 medallas de oro, 4 de plata y 5 de bronce.

Por su parte, los integrantes del Cabildo dieron la bienvenida a los atletas, entrenadores e invitados. Durante la sesión, resaltaron la importancia del deporte adaptado como una herramienta fundamental de inclusión social y desarrollo humano. Asimismo, elogiaron el trabajo conjunto con los Centros de Atención Múltiple (CAM), un modelo educativo y deportivo nacido en Texcoco que hoy se ha convertido en un referente para todo la entidad.

Entre aplausos, el entrenador Eli Froebel Vergara Dávila compartió que este proyecto, iniciado hace casi 14 años, se ha consolidado firmemente en la educación especial y el deporte adaptado, ganando el reconocimiento de diversas asociaciones, federaciones y del movimiento paralímpico internacional.

Vergara Dávila explicó que la alianza con los CAM ha facilitado la detección de nuevos talentos; actualmente atienden a 42 niños provenientes de estos centros, quienes recientemente obtuvieron excelentes resultados en las competencias estatales de Zinacantepec, sumando 22 medallas en una labor coordinada con la maestra Silvia.

Al clausurar el homenaje, Gutiérrez Martínez extendió el reconocimiento a las madres y padres de familia, calificándolos como la pieza fundamental de este proyecto. El edil se comprometió a incluir formalmente a los atletas paralímpicos en los programas municipales de apoyo a talentos.

“Estos jóvenes son campeones internacionales, nacionales y estatales, pero lo mejor de todo es que son de Texcoco; un nombre que ponen en alto en cada competencia”, concluyó el presidente municipal.

La Crónica de Hoy 2026