Pide Morena fortalecer coordinación para incrementar captación de agua de lluvia

Más de 25 millones de m³ de agua caen sobre la CDMX durante una noche de lluvias intensas

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una propuesta para fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y las 16 alcaldías capitalinas para captar e infiltrar agua de lluvia.

La diputada promovente, Brenda Ruiz, afirmó que su propuesta parte de la realidad incuestionable y es que el acceso al agua debe avanzar hacia un modelo que permita captar, infiltrar y aprovechar, de manera más eficiente, el agua de lluvia.

Y explicó que cada litro de lluvia que se infiltra o almacena representa una oportunidad para reducir la presión sobre los acuíferos, así como para construir una ciudad más resiliente frente a los efectos del cambio climático y garantizar la disponibilidad del recurso para las futuras generaciones.

Además añadió que la iniciativa atiende uno de los desafíos más importantes para el presente y el futuro de la ciudad, “garantizar el derecho humano al agua, mediante una visión de sustentabilidad, corresponsabilidad y justicia social”, señaló la representante popular".

¿En qué consiste la iniciativa?

La iniciativa busca agregar el Artículo 18 Bis a dicho ordenamiento, la cual fue turnada a la Comisión de Gestión Integral del Agua, para su análisis y dictaminación.

“La reforma incorpora a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México un nuevo Artículo 18 Bis, para establecer la corresponsabilidad hídrica de las alcaldías, en materia de captación de agua de lluvia; infiltración de agua pluviales, y recarga del acuífero”, precisó la también vicecoordinadora de Morena.

Brenda Ruiz aseguró que las alcaldías poseen capacidades fundamentales para identificar espacios aptos para la infiltración, debido a su cercanía con las y los habitantes; promover infraestructura verde.

Por lo que pueden impulsar sistemas de captación de lluvia, y coordinar proyectos de recarga hídrica que respondan a las necesidades específicas de cada demarcación.

“Se trata de fortalecer la coordinación entre la Segiagua y las alcaldías, generando una estrategia integral que aproveche el conocimiento territorial y la capacidad operativa de los gobiernos locales”, especificó.

Indicó que con ello, se impulsa la participación social, al reconocer que el cuidado del agua no es únicamente responsabilidad de las autoridades, sino una tarea colectiva que requiere del esfuerzo de la sociedad civil, escuelas, organizaciones y comunidades comprometidas con el futuro de esta metrópoli.

La diputada Brenda Ruiz recordó que la Constitución Política de la Ciudad de México ya establece el fomento al aprovechamiento del agua pluvial, la infiltración al subsuelo y la recarga de los acuíferos.

“Esta reforma da un paso adicional para hacer realidad ese mandato constitucional mediante mecanismos concretos de acción y coordinación institucional”.

Para finalizar agregó que la reforma fortalece la corresponsabilidad institucional, la gestión sustentable del agua y consolida una visión del futuro para la ciudad.

“Garantizar el derecho al agua es garantizar la vida, el bienestar y la justicia social para todas y todos”, concluyó.