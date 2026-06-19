Reparan infraestructura pluvial en el Paseo de las Marinas en Naucalpan

Paseo de las Marinas en Naucalpan

El gobierno de Naucalpan informó que la Dirección de Servicios Públicos, llevó a cabo trabajos de rehabilitación de una tapa de registro de boca de tormenta ubicada sobre Paseo de las Marinas, a la altura de la desviación hacia Circuito Centro Comercial, en la zona de Plaza Satélite.

De acuerdo con las autoridades municipales, las labores tuvieron como propósito mejorar las condiciones de la vialidad y reforzar la seguridad de los automovilistas y peatones que diariamente circulan por este punto del municipio.

Personal del área de Servicios Públicos realizó las maniobras de reparación de la infraestructura pluvial, con lo que se busca prevenir afectaciones en la circulación y garantizar un tránsito más seguro en una de las avenidas con importante flujo vehicular.

El gobierno municipal mencionó que estas acciones forman parte de los trabajos permanentes de mantenimiento urbano que se desarrollan en distintas zonas del municipio, con el objetivo de atender las necesidades de la población y mantener en buenas condiciones la infraestructura pública.

“Seguimos trabajando por el bienestar de las y los naucalpenses”, indicó la administración local.

Las autoridades municipales reiteraron que continuarán realizando acciones de conservación y mejoramiento de la infraestructura vial para brindar mayor seguridad y mejores servicios a los habitantes del municipio.

La Crónica de Hoy 2026