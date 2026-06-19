IECM difunde guía para prevenir la violencia política de género en entornos digitales

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) puso a disposición del público la Guía de masculinidad corresponsable para combatir la violencia política en razón de género en entornos digitales, documento orientado a promover la reflexión sobre las conductas que pueden contribuir a la violencia política contra las mujeres en espacios digitales.

La publicación fue elaborada originalmente en el contexto del Proceso Electoral Local Judicial 2025, con el propósito de brindar herramientas para prevenir la violencia política en razón de género entre las personas candidatas a cargos del Poder Judicial de la Ciudad de México.

No obstante, el organismo señala que los fenómenos abordados en la guía también están presentes en otros ámbitos públicos, como la política y las instituciones tradicionalmente dominadas por hombres.

El documento indica que la violencia política en razón de género comprende acciones, conductas u omisiones que afectan los derechos político-electorales de las mujeres por motivos de género. En el entorno digital, estas prácticas pueden manifestarse mediante acoso, hostigamiento, campañas de desprestigio o la difusión no autorizada de información personal.

La guía cita datos del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según los cuales el 22.2 % de las mujeres usuarias de internet reportó haber sido víctima de alguna forma de ciberacoso, frente al 19.6 % de los hombres. El estudio identifica el contacto mediante identidades falsas como la situación más frecuente.

El IECM plantea la masculinidad corresponsable como una estrategia para fomentar relaciones igualitarias y prevenir conductas discriminatorias.

En ese sentido, el documento propone cuatro acciones dirigidas a los hombres: reconocer y cuestionar los privilegios asociados a modelos tradicionales de masculinidad; promover espacios libres de violencia, acoso y discriminación; identificar y señalar actos de violencia política en razón de género; y participar en actividades de formación relacionadas con género, derechos humanos y nuevas masculinidades.

Según el instituto, la corresponsabilidad masculina puede contribuir a la prevención de la violencia política contra las mujeres y al fortalecimiento de condiciones de igualdad tanto en espacios digitales como presenciales.

La guía puede consultarse en el portal oficial del IECM.