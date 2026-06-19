PAN CDMX presenta queja por socavón en la colonia América, en Miguel Hidalgo

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El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México informó que presentó una queja ante la Contraloría General capitalina para denunciar la presunta omisión de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) en la atención de un socavón ubicado en el cruce de las calles Sur 136 y Poniente 73, en la colonia América, alcaldía Miguel Hidalgo.

La diputada local Laura Álvarez Soto señaló que el hundimiento representa un riesgo para habitantes y transeúntes de la zona. De acuerdo con la legisladora, el socavón tendría una profundidad aproximada de siete metros.

La diputada explicó que tuvo conocimiento de la situación a través de recorridos realizados en distintas colonias de la demarcación y por reportes de vecinos. Asimismo, sostuvo que la atención de este tipo de afectaciones corresponde al Gobierno de la Ciudad de México.

Solicitó la intervención de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para realizar estudios especializados y determinar las acciones necesarias para atender el problema y garantizar la seguridad de la población.

La legisladora dijo que la alcaldía Miguel Hidalgo realizó acciones inmediatas de protección civil para resguardar la zona; sin embargo, consideró necesaria la participación de las dependencias del Gobierno capitalino debido a la magnitud del hundimiento.

La representante panista advirtió que, de no atenderse oportunamente, el socavón podría generar afectaciones a viviendas y representar riesgos para peatones y automovilistas que transitan por el área.

El PAN CDMX informó que continuará solicitando la intervención de las autoridades competentes para la atención del caso.