Realizarán “Feria Emprende-Dual” para estudiantes de preparatoria en Edomex

Feria Emprende-Dual

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) y la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), llevarán a cabo la “Feria Emprende-Dual 2026″, con el propósito de vincular proyectos desarrollados por estudiantes de Educación Media Superior con empresas e instituciones.

Este encuentro reunirá proyectos desarrollados por estudiantes de distintos subsistemas de nivel medio superior como Escuelas Preparatorias Oficiales (EPOS), Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM), así como Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), entre otros, que incluyen alumnos de modalidad de Educación Dual, la cual combina el aprendizaje en las aulas con experiencia laboral para atender problemáticas sociales, ambientales y productivas de su entorno.

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), Miguel Ángel Hernández Espejel, resaltó que, bajo el lema “Motiva, crea y transforma”, esta edición visibiliza el talento y la innovación de las y los jóvenes mexiquenses, fomenta competencias emprendedoras, técnicas y socioemocionales, además de propiciar la vinculación entre la escuela y el sector empresarial a través de la evaluación de los proyectos presentados.

Hernández Espejel informó que el evento se llevará a cabo el próximo 25 de junio, a partir de las 9:00 horas, en el Auditorio “Agripín Estrada”, del SMSEM, ubicado en Santiago Tlaxomulco, en Toluca; contará con la participación de representantes de los sectores educativo, empresarial y gubernamental.

Durante la jornada, la SECTI presentará iniciativas en las categorías de Educación Dual, Ciencia y Tecnología, Impacto Ambiental, Bienestar Social y Robótica, desarrolladas por estudiantes para atender necesidades en sus comunidades, escuelas o entornos productivos.

La Crónica de Hoy 2026