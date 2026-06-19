¡Más pantallas para ver el Mundial en CDMX! ¿Dónde estarán los nuevos puntos para disfrutar gratis los partidos del Mundial?

Pantallas para ver el Mundial Debido al sobrecupo en el Fan Fest capitalino para ver el Mundial 2026, el gobierno anunció la instalación de siete nuevas pantallas.

Después del multitudinario festejo de la afición mexicana que reunió a más de 700 mil personas por el triunfo de la selección en contra de Corea del Sur, la Ciudad de México anunció nuevos puntos con mega pantallas para ver los partidos del equipo nacional y evitar riesgos por posibles aglomeraciones en los próximos partidos del ‘Tricolor’ en esta Copa del Mundo.

CDMX anuncia 7 nuevas pantallas para ver a México en el Mundial 2026

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció este viernes la instalación de pantallas gigantes adicionales en puntos estratégicos de la capital del país con el objetivo de descentralizar y ordenar los festejos masivos por los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

“Vamos a descentralizar la alegría”, declaró Brugada. El propósito es distribuir mejor a los aficionados, mejorar la movilidad y reforzar la logística de seguridad para los próximos encuentros del Tricolor.

¿Dónde estarán las nuevas pantallas para ver el Mundial 2026 en CDMX?

Las pantallas adicionales se habilitarán para los próximos partidos de la Selección Mexicana, en el marco de los preparativos en curso para el torneo que ya está en desarrollo. No se ha detallado una fecha exacta de instalación en las comunicaciones revisadas, pero se prioriza su disponibilidad oportuna para mantener el flujo ordenado de los festejos, pero se dio a conocer que estos serán los puntos seleccionados:

Alameda Central

Avenida Juárez

Monumento a la Revolución

Paseo de la Reforma /Ángel de la Independencia (4 pantallas)

Polémica por toneladas de basura en Reforma tras festejos mundialistas en CDMX

Miles de aficionados salieron a las calles para festejar el triunfo del Tricolor, generando imágenes de una multitud vestida de verde, blanco y rojo que ocupó Paseo de la Reforma. Sin embargo, una vez concluida la celebración, las autoridades se encontraron con una gran cantidad de residuos abandonados por los asistentes, entre ellos latas, botellas, envases de comida, bolsas y otros desechos

La situación generó críticas en redes sociales y medios de comunicación debido a las condiciones en las que quedaron algunas de las zonas más emblemáticas de la ciudad. Fotografías y videos difundidos durante la madrugada y la mañana siguiente mostraron montones de basura acumulados en banquetas, jardineras y áreas verdes de Paseo de la Reforma y los alrededores del Ángel de la Independencia.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), implementó un operativo especial de limpieza. La dependencia informó que se estimó el retiro de alrededor de 40 toneladas de basura generadas durante los festejos en el Zócalo, el Centro Histórico, el Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma. Para estas labores fueron desplegados aproximadamente 360 trabajadores, apoyados por 23 vehículos, seis hidrolavadoras y una pipa con capacidad de 10 mil litros de agua.