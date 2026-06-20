Más de 2 mil personas disfrutan de charreada infantil en Naucalpan

El Lienzo Charro de Naucalpan se llenó de color, tradición y convivencia familiar durante la realización de una concurrida charreada infantil organizada por el Sistema Municipal DIF, evento que reunió a más de 2 mil asistentes y promovió una de las expresiones culturales más representativas de México.

La jornada reunió a familias completas que acudieron para disfrutar de exhibiciones de charrería, actividades recreativas y espectáculos musicales. El evento también incluyó una kermés, presentaciones artísticas de adultos mayores y la participación de mariachis, creando un ambiente festivo para personas de todas las edades.

En el ruedo del lienzo charro, niñas, niños y jóvenes demostraron sus habilidades en distintas suertes charras, una disciplina considerada el deporte nacional mexicano y reconocida como una de las tradiciones más importantes del país. Los asistentes pudieron observar demostraciones ecuestres y maniobras características de la charrería, que forman parte del patrimonio cultural de México.

La actividad fue encabezada por autoridades municipales y por la presidenta honoraria del Sistema DIF Naucalpan, Adriana G. Escobar, quien impulsó la realización de este encuentro con el propósito de fortalecer la convivencia familiar y acercar a las nuevas generaciones a las tradiciones mexicanas.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada ocurrió cuando los más de 2 mil asistentes entonaron Las Mañanitas al presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, con motivo de su cumpleaños. El alcalde estuvo acompañado por integrantes de su familia, así como por miembros del Cabildo y funcionarios de distintas áreas de la administración municipal.

Durante su intervención, Isaac Montoya agradeció las muestras de cariño de los asistentes y reiteró su compromiso de continuar trabajando para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Naucalpan mediante obras públicas, servicios y programas sociales.

La charreada infantil también contó con la participación de exponentes del deporte charro encabezados por Miguel Becerril, quienes realizaron diversas demostraciones de destreza ecuestre y habilidades propias de esta disciplina, entre ellas el jineteo de yegua y otras suertes tradicionales que fueron ampliamente aplaudidas por el público.

La charrería tiene una larga historia en Naucalpan. De acuerdo con registros históricos, el municipio es uno de los pioneros en la práctica de este deporte en el Valle de México y cuenta con algunos de los lienzos charros más tradicionales del país. La actividad forma parte de la identidad cultural de la región y continúa siendo promovida por asociaciones, familias y autoridades locales.

Además del espectáculo deportivo, el evento permitió fortalecer la convivencia entre vecinos y familias del municipio, quienes aprovecharon la ocasión para compartir actividades recreativas y disfrutar de una tarde de esparcimiento en un ambiente seguro y familiar.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de actividades forman parte de una estrategia para rescatar y preservar las tradiciones mexicanas, además de fomentar espacios de integración social. Asimismo, destacaron la importancia de acercar a las niñas y niños a expresiones culturales que forman parte de la historia e identidad nacional.

Con una asistencia que superó las expectativas y un ambiente lleno de música, cultura y tradición, la charreada infantil se consolidó como uno de los eventos familiares más concurridos realizados recientemente en Naucalpan, demostrando el interés de la población por mantener vivas las costumbres que distinguen a México y fortalecer la convivencia comunitaria a través de actividades recreativas y culturales.