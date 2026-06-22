Avanza rehabilitación del Jardín de Niños “Aquiles Serdán” en Huixquilucan

Jardín de Niños “Aquiles Serdán” de El Mirador, Huixquilucan

El Gobierno de Huixquilucan informó que continúa con los trabajos de rehabilitación del Jardín de Niños “Aquiles Serdán”, ubicado en la comunidad de El Mirador, como parte del programa “Acción por la Educación”, con el propósito de mejorar las condiciones de infraestructura y brindar espacios más seguros para los estudiantes.

La presidenta municipal, Romina Contreras, precisó que se mantiene la entrega de materiales para la renovación del plantel, a fin de que los alumnos cuenten con instalaciones dignas para el desarrollo de sus actividades escolares.

Contreras expuso que las labores permitirán que, en breve, la comunidad estudiantil estrene un espacio renovado y con mayores condiciones de seguridad.

La alcaldesa afirmó que estas acciones forman parte del programa “Acción por la Educación”, mediante el cual la administración municipal busca fortalecer la infraestructura de las escuelas del municipio y contribuir a mejorar las condiciones en las que niñas y niños realizan sus actividades académicas.

La Crónica de Hoy 2026