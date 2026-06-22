Caso del pomerania Coco: todo lo que se sabe del perrito que murió en SpaPet

Indignación por caso de Coco Kevin “N” podría enfrentar hasta 6 años de prisión por la muerte de un pomerania. (SSC Y C4 Jiménez)

Un nuevo caso de violencia animal sacudió a la Ciudad de México, luego de que se diera a conocer la muerte de un perro pomerania a manos de un joven de 20 años, quien presuntamente tenía la responsabilidad de realizarle un servicio de baño en una estética canina.

Coco, una mascota de apenas 10 meses, fue llevado por sus dueños a SpaPet.com, una estética canina ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón. Posteriormente, cuando sus dueños regresaron por él, se encontraron con la noticia de que Coco había fallecido en el lugar.

La muerte de Coco fue documentada por las cámaras de seguridad de la estética

A partir de estos hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó mediante un boletín que, tras reportarse una riña en la intersección de las calles Medellín y Coahuila, en la colonia Roma Norte, elementos policiales acudieron al sitio para contener la situación. De acuerdo con el reporte, los involucrados fueron identificados como un hombre de 30 años, encargado de la estética canina, y el dueño del pomerania.

El encargado dio parte de los hechos y, a petición del propietario de Coco, fue detenido Kevin “N”, el joven que estuvo a cargo del servicio de spa de la mascota.

ASÍ MURIÓ el PERRITO POMERANIA COCO

Ahí lo tenía Kevin Mejía en el https://t.co/EOEseJPp5a en @AlcCuauhtemocMx

En un momento le pega con la carda, en otro lo presiona vs la mesa, observa la cámara, lo sacude… lo zangolotea, lo moja…

El encargado dijo q Kevin era “aprendiz”… pic.twitter.com/jUjK3FcaGQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 22, 2026

Posteriormente, se obtuvieron videos en los que se observa a Kevin “N” cepillando y manipulando de forma brusca a Coco, así como mojándolo de manera agresiva.

ASÍ ERA el PERRITO COCO / ASÍ lo REGRESARON a SU FAMILIA

Era un Pomerania de 10 meses.

Ayer su familia lo llevó a bañar al https://t.co/ZyR8J6eY9o de @AlcCuauhtemocMx

Se los regresaron muerto.

Así intentaba una empleada “revivirlo”.

La @SSC_CDMX detuvo al empleado q lo atendió.… pic.twitter.com/JzBOUZbz14 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 22, 2026

En otra grabación se aprecia cómo una empleada intenta reanimarlo mediante respiración boca a boca, sin éxito.

El presunto responsable de la muerte de Coco ya se encuentra a disposición de las autoridades

Tras la obtención de las pruebas, Kevin “N” fue presentado ante el Ministerio Público correspondiente para dar seguimiento a las investigaciones y determinar su posible responsabilidad en los hechos.

En caso de que las autoridades concluyan que el maltrato ejercido contra Coco fue la causa de su fallecimiento, Kevin “N”, quién ha argumentado que se desempeñaba únicamente como aprendiz, podría enfrentar una pena de hasta seis años de prisión, además de una multa que podría superar los 140 mil pesos, de acuerdo con la legislación vigente en materia de maltrato animal en la Ciudad de México.