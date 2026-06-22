Van 445 automovilistas llevados al “Torito” en época mundialista

Conduce sin Alcohol (Rogelio Morales Ponce)

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Programa Conduce Sin Alcohol “Copa Mundial de Futbol 2026”, entre el 11 y el 21 de junio, 445 conductores superaron el límite permitido y fueron llevados al Centro de Sanciones Administrativas “Torito”.

En ese lapso, la SSC realizó 90 mil 571 pruebas AlcoStop (ambiente al interior del vehículo) y mil 357 pruebas de alcoholemia (aire espirado). Además, 444 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular.

Además, en los Festivales Futboleros, el FanFest del Zócalo, el perímetro de la Última Milla y los puntos de Park and Ride, se realizaron cuatro mil 857 pruebas amistosas y recomendaciones para evitar conducir si se consumió alcohol.