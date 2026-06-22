Ensamble Folklórico OSIN Rey Poeta de Nezahualcóyotl en Europa

Ensamble Folklórico Nezahualcóyotl

El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, comunicó que el Ensamble Folklórico OSIN Rey Poeta, agrupación perteneciente a la Orquesta Sinfónica Infantil Municipal A.C. (OSIN), llevará a cabo su cuarta gira para representar a México en festivales y encuentros culturales en Europa, durante el verano de 2026.

La gira internacional se realizará del 23 de junio al 29 de julio , periodo en el que los jóvenes artistas, formados en dicho municipio, visitarán ciudades de Alemania, Georgia, Turquía, Kosovo, Macedonia del Norte y Francia, llevando consigo la música, la danza tradicional y las expresiones culturales que distinguen al país.

El recorrido contempla presentaciones e intercambios artísticos en Frankfurt, Alemania; Kutaisi y Zugdidi, Georgia; Estambul y Çanakkale, Turquía; Pristina, Kosovo; Skopie, Macedonia del Norte; así como París y Angulema, Francia, consolidando la presencia de Nezahualcóyotl en importantes escenarios internacionales.

Entre las actividades más relevantes destacan la participación del ensamble en el VIII International Troia Dance Festival & Competition, en Turquía; el New Born Kosova Festival, en Kosovo; y el FolkFest Skopje 2026, en Macedonia del Norte, además de diversas presentaciones culturales que fortalecerán el intercambio artístico entre naciones.

Para esta gira se cuenta con el respaldo de redes internacionales de folklore, como CIOFF, organismo reconocido mundialmente por promover festivales, agrupaciones artísticas y la preservación del patrimonio cultural inmaterial.

El proyecto ha sido impulsado por el director Artístico de la OSIN, Alexis Kevin Sánchez Melgarejo, quien ha enfocado su labor en la promoción de la cultura mexicana, el desarrollo artístico de las juventudes y el arte como herramienta de transformación social.

Al respecto, Sánchez Melgarejo dijo que cada gira representa una oportunidad para que nuestras y nuestros jóvenes descubran el mundo desde el arte, pero también para que el mundo conozca el talento, la disciplina y la identidad cultural que se construye desde Nezahualcóyotl. Representar a México a través de la música y el folklore es un compromiso que asumimos con orgullo y responsabilidad.

Con más de 28 años de trayectoria, la Orquesta Sinfónica Infantil de Nezahualcóyotl A.C. se ha consolidado como una institución referente en la formación de niñas, niños y jóvenes a través de la música, impulsando proyectos que fomentan el acceso a la cultura, la participación comunitaria y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Finalmente, el gobierno municipal reconoció el esfuerzo de las y los jóvenes integrantes de la OSIN, quienes pondrán en alto el nombre del municipio y del país, fortaleciendo los lazos culturales entre pueblos y reafirmando que el arte es una poderosa herramienta para construir comunidad, identidad y oportunidades.

La Crónica de Hoy 2026