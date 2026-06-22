Renuevan cuatro estaciones de la L2 del Metro con inversión de 2 mil 200 mdp

La Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro sumó cuatro estaciones renovadas a su operación cotidiana.

El Gobierno de la Ciudad de México informó la conclusión de los trabajos de modernización en Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales, como parte de un programa de rehabilitación que representó una inversión total de 2 mil 200 millones de pesos y que también incluyó mantenimiento mayor a infraestructura estratégica de la línea.

Las obras beneficiarán de manera directa a más de 105 mil usuarios que diariamente utilizan estas estaciones, mientras que el conjunto de la Línea 2 transporta alrededor de un millón de pasajeros cada día en el corredor que conecta el norte y el sur de la capital.

Las obras, 1 mil 418 millones de pesos fueron destinados al mantenimiento profundo de vías, trenes, sistemas eléctricos, instalaciones hidráulicas y equipos de seguridad, mientras que 782 millones de pesos se utilizaron para la renovación integral de 19 estaciones de distintas líneas del Metro.

Renuevan cuatro estaciones de la L2 del Metro con inversión de 2 mil 200 mdp

Las acciones realizadas han sido la rehabilitación estructural de las vías para corregir el desgaste derivado de más de cinco décadas de operación de la Línea 2, inaugurada en 1970. También se efectuó mantenimiento mayor a los trenes, con sustitución de sistemas electrónicos, reparación de componentes mecánicos, renovación de muelles, ventiladores, asientos, cristales y pisos.

Como resultado de estos trabajos, el STC logró recuperar siete convoyes adicionales, al pasar de 27-28 trenes operando regularmente a una flota de 34 unidades en servicio, lo que permitirá reducir tiempos de espera y aumentar la capacidad de transporte.

Las obras también incluyeron la modernización de cárcamos y sistemas de bombeo, la renovación del sistema contra incendios en toda la línea y el mantenimiento de transformadores eléctricos, así como la sustitución de cableado de tracción en el tramo superficial entre Villa de Cortés y Portales.





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Modernización de estaciones y seguridad

En las estaciones entregadas se realizaron trabajos de renovación de accesos, vestíbulos, andenes, pasillos, techumbres y escaleras. Además, se sustituyeron más de 6 mil 300 metros cuadrados de pisos, se impermeabilizaron casi 7 mil metros cuadrados de superficies y se colocaron más de mil 800 luminarias LED.

La intervención también contempló la instalación de guías podotáctiles para personas con discapacidad visual, nueva señalética, rehabilitación de escaleras eléctricas y la colocación de torniquetes electrónicos de acceso continuo para agilizar la entrada y salida de usuarios.

Otro de los componentes fue el fortalecimiento de la seguridad. El Metro informó que se instalaron mil 684 cámaras conectadas al Centro de Control y Monitoreo del organismo, además de reforzar la vigilancia en estaciones consideradas nodos estratégicos de movilidad.

Tasqueña, una de las terminales más importantes de la red y punto de conexión con el Tren Ligero, RTP, trolebuses y transporte foráneo, concentra una afluencia superior a 53 mil usuarios diarios. General Anaya recibe alrededor de 21 mil pasajeros al día, mientras que Ermita y Portales registran más de 13 mil y 16 mil usuarios, respectivamente.

La rehabilitación también incluyó la recuperación de murales y vitrales, la instalación de nuevos elementos artísticos y la incorporación de muros verdes en diversas estaciones, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales y la experiencia de viaje.





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Inversión para el Mundial

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que mil 500 millones de pesos de la inversión provinieron de recursos federales otorgados a las entidades sede de la Copa Mundial de Futbol 2026. Explicó que dichos fondos fueron destinados al Metro en lugar de emplearse en obras temporales relacionadas con el torneo.

La mandataria destacó que dos de cada tres pesos invertidos se dirigieron a mantenimiento estratégico y no únicamente a la rehabilitación de la imagen de las estaciones.

Por su parte, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, señaló que la recuperación de siete trenes representa uno de los principales resultados de la intervención, ya que cada convoy tiene capacidad para transportar hasta 2 mil personas y su adquisición nueva tendría un costo estimado de entre 350 y 400 millones de pesos por unidad.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, indicó que el Gobierno capitalino aportó 700 millones de pesos adicionales a los recursos federales para completar la inversión de 2 mil 200 millones de pesos.

Además, las autoridades adelantaron que el siguiente gran proyecto será la renovación integral de la Línea 3 del Metro. Según informó la Secretaría de Movilidad, se buscará replicar el esquema aplicado en la Línea 2, con intervenciones escalonadas que permitan mantener el servicio en operación y reducir al mínimo las afectaciones para los usuarios.

Con la reapertura de Chabacano prevista para este lunes, todas las estaciones intervenidas dentro de este programa quedarán nuevamente abiertas al público.