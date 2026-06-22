Metro CDMX: anuncian horario especial para este miércoles 24 de junio por el México vs Chequia

Metro CDMX amplía horario por México vs Chequia Conoce a qué hora abrirá, cuándo cerrará y qué estaciones utilizar para llegar a celebrar en el Ángel de la Independencia. (Mario Jasso)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México operará con un horario especial este miércoles 24 de junio con motivo del partido entre México y Chequia que se disputará en el Estadio Ciudad de México a las 19:00 hrs.

¿A qué hora abrirá y cerrará el Metro CDMX?

Las autoridades capitalinas informaron que el servicio ampliará su horario de operación para facilitar el traslado de miles de aficionados que seguirán el encuentro y que podrían acudir posteriormente a puntos de celebración como el Ángel de la Independencia.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó la medida durante la reinauguración de la Línea 2 del Metro, donde destacó que el sistema de transporte extenderá su servicio durante la madrugada.

El miércoles 24 de junio, el Metro abrirá en su horario habitual a las 5:00 de la mañana. Sin embargo, el cierre se recorrerá hasta la 1:00 de la madrugada del jueves 25 de junio.

Precauciones ante posible arribo de aficionados al Ángel de la Independencia

Ante la posibilidad de que el Ángel de la Independencia vuelva a convertirse en el principal punto de reunión de los aficionados, el Metro recomendó utilizar las siguientes estaciones:

Línea 1

Insurgentes

Sevilla

Línea 7

Auditorio

Desde cualquiera de estas estaciones se puede llegar caminando a Paseo de la Reforma y a la zona del monumento.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a posibles cierres viales en Paseo de la Reforma y considerar alternativas como el Metrobús, que podría implementar ajustes operativos debido a la afluencia de personas.