Delfina reconoce a Seguridad del Edomex por premio internacional en tecnología de comunicaciones

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez reconoció a la Secretaría de Seguridad estatal por haber obtenido el premio International Critical Communications Awards (ICCA) 2026 en la categoría “Mejor uso de comunicaciones críticas en la seguridad pública”, distinción entregada el pasado 16 de junio en Londres, Inglaterra.

En la sesión número 117 de la Mesa de Paz, la mandataria mencionó que el galardón fue otorgado al proyecto denominado “Transformación de las comunicaciones híbridas para misiones críticas del Estado de México”, desarrollado por la Secretaría de Seguridad mexiquense.

La iniciativa compitió con proyectos impulsados por organismos de seguridad y emergencia de países como Chile, Brasil, India, Rumania y los Países Bajos.

El reconocimiento internacional distingue el uso de tecnología aplicada a las comunicaciones críticas para fortalecer la coordinación entre instituciones de seguridad pública y servicios de atención de emergencias.

La infraestructura implementada permite a corporaciones policiales, cuerpos de emergencia y personal de protección civil acceder a servicios de voz, transmisión de datos y video en tiempo real, con el objetivo de mantener comunicaciones seguras y continuas durante situaciones de alta demanda o contingencias.

La gobernadora agregó que el premio representa un incentivo para continuar con la modernización de los sistemas de seguridad pública en la entidad y reforzar las capacidades operativas de las instituciones encargadas de la prevención y atención de emergencias.

El reconocimiento fue recibido en representación del Estado de México por Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad estatal.