Activan Alerta Naranja por lluvias fuertes y posible caída de granizo en la CDMX

Alerta Naranja en la CDMX Cuatro alcaldías están en riesgo de inundaciones y encharcamientos. (Galo Cañas Rodríguez)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Naranja por lluvias fuertes y posible granizo para la tarde y noche de este 23 de junio en algunas alcaldías de la capital.

⚠️🌧️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 23/06/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/5esBTuRe5K — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 23, 2026

Para cuatro de las 16 alcaldías de la capital se prevén lluvias de entre 30 y 49 milímetros, además de posible caída de granizo en gran parte del surponiente de la ciudad este martes 23 de junio. El resto de la CDMX se mantiene en Alerta Amarilla.

Alcaldías con Alerta Naranja por lluvias y granizo hoy 23 de junio

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tlalpan

Recomendaciones por parte del Gobierno de la CDMX

Las autoridades advierten que las lluvias fuertes pueden generar encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la ciudad, así como corrientes de agua en calles y avenidas que representan un riesgo para la población.

Ante ello, se recomienda no cruzar zonas con encharcamientos o corrientes de agua y utilizar puentes o banquetas. También se pide apoyar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad para resguardarse, además de evitar refugiarse bajo árboles durante la lluvia.

Asimismo, se sugiere a la población que, en la medida de lo posible, esperen a que disminuyan las precipitaciones antes de salir o continuar con sus actividades, con el fin de reducir riesgos.