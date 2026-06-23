Entrega Tlalnepantla rehabilitación de calle Pachuca en Valle Ceylán

Calle Pachuca en Tlalnepantla

El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, entregó la rehabilitación de la calle Pachuca, ubicada en la colonia Valle Ceylán, una obra que contempló la renovación de la vialidad, así como mejoras en la red de drenaje y agua potable.

Pérez Cruz informó que los trabajos forman parte de la estrategia de infraestructura impulsada por la actual administración para mejorar las condiciones de movilidad y fortalecer los servicios públicos en distintas comunidades del municipio.

El alcalde indicó que la intervención permitió renovar una de las vialidades de la zona, con el objetivo de brindar mayor seguridad y mejores condiciones de tránsito tanto para automovilistas como para peatones.

Durante la entrega de la obra, autoridades municipales destacaron que este tipo de proyectos buscan elevar la calidad de vida de los habitantes mediante la modernización de la infraestructura urbana y el fortalecimiento de los servicios básicos.

El gobierno municipal subrayó que estas acciones forman parte de las denominadas “Obras para la transformación”, la cual tiene el propósito de impulsar el desarrollo urbano y atender necesidades prioritarias en distintas colonias del municipio.

La Crónica de Hoy 2026