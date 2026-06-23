Metrópoli

Recomiendan mantener medidas preventivas en el manejo de alimentos para evitar complicaciones gastrointestinales

Autoridades mexiquenses exhortan evitar acumulamiento de agua

Por Giovanna Morales Gómez
Secretaría de Salud Edomex

El gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, exhorta a la población a reforzar las medidas de limpieza dentro y fuera de los hogares, lo anterior es con el propósito de prevenir riesgos sanitarios derivados del acumulamiento de agua y la proliferación de fauna nociva.

La Secretaría de Salud Estatal advirtió que el agua estancada y la falta de higiene favorecen la aparición de enfermedades, principalmente infecciones respiratorias, inflamación de oído, conjuntivitis, bronquitis y neumonía, padecimientos que suelen incrementarse durante esta época del año.

La titular de Salud Estatal, Celina Castañeda de la Lanza, recomendó a la ciudadanía evitar la automedicación en caso de presentar algún síntoma o malestar, y acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica adecuada.

Castañeda de la Lanza enfatizó sobre eliminación de objetos propensos a convertirse en criaderos de mosquitos, mediante la estrategia lava, tapa, voltea y tira; así como podar jardines, evitar almacenar artículos sobre las azoteas y colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

Asimismo, la dependencia estatal hizo un llamado a mantener medidas preventivas en el manejo de alimentos y almacenamiento de agua, como desinfectar frutas y verduras, para evitar complicaciones gastrointestinales, limpiar tinacos y cisternas con cloro, revisar tuberías y mantener cerradas correctamente las bolsas y contenedores de basura para evitar focos de infección.

La Crónica de Hoy 2026

Tendencias