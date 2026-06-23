Autoridades mexiquenses exhortan evitar acumulamiento de agua

Secretaría de Salud Edomex

El gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, exhorta a la población a reforzar las medidas de limpieza dentro y fuera de los hogares, lo anterior es con el propósito de prevenir riesgos sanitarios derivados del acumulamiento de agua y la proliferación de fauna nociva.

La Secretaría de Salud Estatal advirtió que el agua estancada y la falta de higiene favorecen la aparición de enfermedades, principalmente infecciones respiratorias, inflamación de oído, conjuntivitis, bronquitis y neumonía, padecimientos que suelen incrementarse durante esta época del año.

La titular de Salud Estatal, Celina Castañeda de la Lanza, recomendó a la ciudadanía evitar la automedicación en caso de presentar algún síntoma o malestar, y acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica adecuada.

Castañeda de la Lanza enfatizó sobre eliminación de objetos propensos a convertirse en criaderos de mosquitos, mediante la estrategia lava, tapa, voltea y tira; así como podar jardines, evitar almacenar artículos sobre las azoteas y colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

Asimismo, la dependencia estatal hizo un llamado a mantener medidas preventivas en el manejo de alimentos y almacenamiento de agua, como desinfectar frutas y verduras, para evitar complicaciones gastrointestinales, limpiar tinacos y cisternas con cloro, revisar tuberías y mantener cerradas correctamente las bolsas y contenedores de basura para evitar focos de infección.

La Crónica de Hoy 2026