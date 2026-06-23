Respalda Delfina Gómez plan de gestión del Tribunal de Justicia Administrativa para el periodo 2026-2029

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez expresó su respaldo al Plan Rector de la Gestión 2026-2029 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, documento que establece como ejes de trabajo la austeridad, la transparencia y la rendición de cuentas para fortalecer el funcionamiento de ese órgano jurisdiccional.

A lo largo de la presentación del plan, la mandataria estatal destacó la importancia de contar con instituciones sólidas que garanticen certeza jurídica, fortalezcan el Estado de Derecho y contribuyan a consolidar administraciones públicas más eficientes y transparentes.

Señaló que el programa de trabajo del tribunal mantiene coincidencias con los objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, particularmente en temas relacionados con eficiencia administrativa, profesionalización del servicio público, innovación, integridad institucional y justicia social. También contempla acciones vinculadas con la protección ambiental y el bienestar animal.

Respalda Delfina Gómez plan de gestión del Tribunal de Justicia Administrativa para el periodo 2026-2029

Uno de los proyectos incluidos en el plan es la implementación de Salas Itinerantes, mecanismo con el que se busca acercar los servicios de justicia administrativa a las distintas regiones de la entidad, especialmente a sectores de la población que enfrentan mayores dificultades para acceder a estos procedimientos.

La gobernadora afirmó que facilitar el acceso a la justicia contribuye a reducir desigualdades, garantizar derechos y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

Por su parte, el magistrado presidente del tribunal, Luis Eduardo Gómez García, señaló que el organismo desempeña un papel relevante en la consolidación del Estado de Derecho y en la atención de controversias relacionadas con la administración pública.

También hizo un llamado a magistradas, magistrados y al personal jurisdiccional y administrativo a mantener la coordinación con el gobierno estatal para avanzar en la construcción de una justicia administrativa más accesible y cercana a la población.