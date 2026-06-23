Más de 11 mil policías cuidarán el encuentro entre México - Chequia

Aficionados celebran el triunfo de México en el juego inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ¡Viva México! (Tomás Pérez/EFE)

Para el partido de fútbol entre los equipos de Chequia y México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará un dispositivo de seguridad en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta del Gobierno de México, integrada por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Para el operativo en el Estadio Ciudad de México, la Policía de la Ciudad de México desplegará siete mil 500 elementos, apoyados por 720 integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta que, entre otras responsabilidades, tendrán la implementación del Polígono de la Última Milla para ordenar el flujo de personas alrededor del recinto, garantizar el arribo de aficionados, la correcta operación de los diferentes sistemas de transporte, y la accesibilidad para vecinos de la zona.

La Subsecretaría de Control de Tránsito realizará las adecuaciones viales, con cierres parciales y totales en las avenidas principales aledañas al recinto. Es importante reiterar que el ingreso a este perímetro es exclusivo para aficionados con boleto, vehículos acreditados para ingreso al Estadio, vecinos de la zona y sus vehículos que acrediten residencia a través del código QR expedido por la Alcaldía Coyoacán.

También, habrá presencia de Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) en las inmediaciones del Estadio, y las y los policías de la SSC realizarán acciones de proximidad en la Última Milla, incluyendo células de búsqueda para personas extraviadas, operativo de sillas de ruedas para personas con movilidad limitada, y labores de orientación general y atención al turista.

De manera paralela, en coordinación con las fuerzas federales e instancias del Gobierno de la Ciudad de México, la SSC desplegará 3 mil 275 elementos para garantizar la seguridad y la integridad de los asistentes al FIFA Fan Festival del Zócalo capitalino, donde se implementarán tres cinturones de seguridad en las calles circundantes del primer cuadro, con filtros que incluyen revisiones visuales, revisiones aleatorias y revisión de bolsas y objetos voluminosos, para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas y objetos que puedan poner en riesgo la integridad de los asistentes.

Habrá cinco accesos disponibles ubicados en cinco de febrero, 20 de noviembre, Pino Suárez, Tacuba y Madero, que operarán de acuerdo a la demanda y el flujo de asistentes, para que una vez que el Zócalo llegue a su máxima capacidad, los asistentes puedan disfrutar del partido en las 12 pantallas instaladas en calles aledañas para este fin.

Finalmente, Paseo de la Reforma se convertirá en un punto de encuentro para las y los aficionados que quieran salir a las calles para apoyar a la Selección Mexicana, con la instalación de escenarios y pantallas gigantes para la retransmisión de este partido, en diversos puntos desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución. Por ello, la Policía de la Ciudad de México desplegará 4 mil 200 elementos para garantizar la seguridad de las y los aficionados.

Adicionalmente, la Policía de la Ciudad de México estará presente en los 18 festivales futboleros que se llevan a cabo en las 16 alcaldías, y reforzará su presencia en corredores turísticos, zonas hoteleras y espacios de alta afluencia como restaurantes y centros culturales, recreativos y de esparcimiento; además de garantizar las labores ordinarias de seguridad en todo el territorio de la Ciudad.