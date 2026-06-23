Estadio Ciudad de México Colombia vs Uzbekistán: estos serán los accesos para el Estadio CDMX de este miércoles 17 de junio (Cuartoscuro)

La Ciudad de México desplegará este miércoles un operativo para el partido entre México y Chequia, correspondiente a la Copa Mundial de Futbol 2026, con la participación de más de 30 mil servidores públicos, la instalación de 48 espacios gratuitos para seguir el encuentro y reforzamiento en seguridad, movilidad, protección civil y servicios urbanos.

El operativo atenderá tanto a quienes asistirán al Estadio Ciudad de México como a las cientos de miles de personas que se espera se concentren en plazas públicas, corredores turísticos y zonas de celebración.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada señaló que tras los dos primeros encuentros mundialistas celebrados en la capital se registró saldo blanco y destacó que el partido de México podría generar una de las mayores movilizaciones ciudadanas desde el inicio del torneo.

Para evitar aglomeraciones en un solo punto, el gobierno amplió la infraestructura para que la población pueda disfrutar gratuitamente del encuentro en distintos espacios.

En total se habilitarán 48 puntos de transmisión, 18 ubicados sobre Paseo de la Reforma, nueve pantallas en las inmediaciones del Zócalo, tres en la Alameda Central y 18 Festivales Futboleros distribuidos en todas las alcaldías.

Además, se instalarán tres grandes escenarios en el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución, donde se ofrecerán actividades culturales y espectáculos posteriores al encuentro.

El Monumento a la Revolución será acondicionado especialmente para familias e infancias, con el objetivo de descentralizar las celebraciones y disminuir riesgos asociados a concentraciones masivas.

CDMX despliega operativo con más de 30 mil servidores públicos para partido México-Chequia

Seguridad y movilidad

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez informó que la corporación desplegará 56 mil elementos en toda la ciudad para tareas de vigilancia, tránsito, atención prehospitalaria y prevención del delito.

Tan sólo en el Estadio Ciudad de México participarán 7 mil 500 policías apoyados por 720 integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta. El operativo contempla controles de acceso, vigilancia en la llamada Última Milla, acciones contra la reventa de boletos y dispositivos especiales de movilidad.

En el FIFA Fan Festival del Zócalo se desplegarán 3 mil 275 elementos, mientras que en Paseo de la Reforma operarán 4 mil 200 efectivos para atender las concentraciones de aficionados antes y después del partido.

También se anunciaron filtros de seguridad, monitoreo mediante cámaras y ciberpatrullajes, así como la presencia de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Cruz Roja y personal de Protección Civil.

En materia de transporte, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informó que se mantendrán los servicios especiales que han funcionado durante los partidos anteriores y se ampliará el horario de operación de diversos sistemas.

Las líneas 1, 2 y 3 del Metro, el Metrobús y el Tren Ligero operarán hasta la 1:00 de la madrugada del jueves. Además, se contará con más de 500 autobuses de apoyo para trasladar aficionados hacia y desde el estadio.

También continuarán los servicios Park & Ride, rutas especiales de RTP, Trolebús, Ecobici y scooters, así como una red de más de 8 mil vehículos de aplicación disponibles en puntos estratégicos de la ciudad.

Restricción de alcohol

Como parte de las medidas de ordenamiento, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó que se restringirá la venta de bebidas alcohólicas para llevar desde las 15:00 horas del miércoles y hasta las 7:00 horas del jueves.

La medida aplicará en el perímetro A del Centro Histórico y en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc. Los restaurantes y establecimientos con licencia podrán continuar ofreciendo bebidas alcohólicas únicamente para consumo dentro de sus instalaciones.

Paralelamente, la Secretaría del Medio Ambiente y la Agencia de Gestión Integral de Residuos reforzarán la campaña “La Mejor Sede del Mundial Deja Limpia la Ciudad”.

Para ello se instalarán 756 contenedores en 252 puntos de separación de residuos. De éstos, 600 estarán distribuidos a lo largo de Paseo de la Reforma. El objetivo es promover la clasificación de basura en orgánicos, reciclables y no reciclables, y aprovechar parte de los materiales para la fabricación de mobiliario urbano.

La administración capitalina informó que la estrategia forma parte de una política más amplia de economía circular que contempla una inversión de 370 millones de pesos para fortalecer la infraestructura de manejo de residuos, la adquisición de nuevos camiones recolectores, la construcción de plantas de composta y una planta de reciclaje de llantas.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil desplegará 250 elementos en Paseo de la Reforma y los Festivales Futboleros, además de coordinar acciones con la Cruz Roja, que participará con 15 ambulancias y 100 paramédicos.

En tanto, la Secretaría de Cultura anunció la instalación de 30 pantallas adicionales entre la Diana Cazadora y el Centro Histórico, así como la participación