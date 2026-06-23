Congreso CDMX pide rehabilitar carretera de acceso a Los Dinamos

Ciclistas en Reserva Ecológica Los Dinamos Ciclistas en Reserva Ecológica Los Dinamos (Corriendo, en bicicleta o con su mascota, personas disfrutan la reapertura parcial de parques./Rogelio Morales Ponce)

El Congreso de la Ciudad de México hizo un llamado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que rehabilite integralmente la carretera de acceso a la zona de Los Dinamos y la comunidad de Magdalena Atlitic.

Lo anterior, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, movilidad y protección de los usuarios, así como el desarrollo turístico sustentable y la participación de las poblaciones originarias de la alcaldía Magdalena Contreras.

La petición fue planteada por el diputado morenista César Emilio Guijosa, quien detalló que su propuesta aprobada tiene como objetivo que la SICT, con base en sus atribuciones y suficiencia presupuestal, realice el reencarpetamiento, señalización, balizamiento y obras de drenaje en esa carretera.

Destacó que la cañada y Los Dinamos no sólo constituyen uno de los espacios naturales más importantes y como pulmones dentro de nuestra ciudad. Representan también un patrimonio ambiental, hídrico, cultural y comunitario de enorme valor para las y los habitantes de esta ciudad”, consideró.

Explicó que se trata de una zona estratégica para el suelo de conservación y el hogar del río Magdalena, el único vivo en la capital del país, indicó que se trata de un espacio que diariamente recibe a visitantes, deportistas, comerciantes y a los propios habitantes de la demarcación, en particular a las comunidades originarias que han cuidado este territorio durante generaciones.

Sin embargo, reconoció que quienes transitan de manera cotidiana por esa carretera, conocen de primera mano las malas condiciones en que se encuentra.

“El desgaste de la carpeta asfáltica, las afectaciones derivadas de las lluvias y la falta de mantenimiento integral generan riesgos para la movilidad, para la seguridad vial y el desarrollo de las actividades económicas y ecoturísticas de la región”, afirmó.

El diputado consideró necesario que la SICT debe valorar y atender la necesidad legítima de la comunidad, de contar con una carretera en buenas condiciones. También que la dependencia federal privilegie siempre una visión de desarrollo sustentable y de respeto al entorno natural.

Guijosa Hernández argumentó que ninguna transformación duradera puede construirse a espaldas de la gente, y mucho menos cuando se habla de pueblos y comunidades originarias que han sido guardianes históricos de los recursos naturales de la Ciudad de México.

Para finalizar aseguró que es indispensable fortalecer los mecanismos de diálogo, coordinación y colaboración con las autoridades tradicionales, en este caso de la comunidad de Magdalena Atlitic, para conocer sus propuestas y su visión sobre el futuro de esta importante región de suelo de conservación.