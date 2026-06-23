Congreso CDMX arranca trabajos editoriales y de TV sobre la CDMX

La diputada Judith Vanegas encabezó el evento

El Congreso de la Ciudad de México anunció que arrancaron los trabajos del proyecto editorial “Memoria, Paz y Progreso: Un Diálogo Constructivo y Multidimensional sobre la Ciudad de México” y de la serie televisiva “La Ciudad que Queremos”.

Lo anterior con el objetivo de que la colección de 14 libros y el programa de televisión se conviertan en guías de consulta no solamente para las y los 66 legisladores que integran el Congreso capitalino, sino también para académicos, investigadores, estudiantes y la ciudadanía en general.

En ese marco, en representación del Instituto de Investigaciones Legislativas (IIL), Gabriela Sandoval Roa, resaltó la importancia de la participación de instituciones educativas de nivel superior, diversas organizaciones y la citada casa editorial.

La Subdirectora de Investigaciones y Estudios de la Ciudad de México del IIL expuso que estos trabajos permitirán registrar cómo se ha transformado la capital del país y colocado como una urbe de vanguardia.

Al tomar el micrófono, la legisladora morenista Judith Vanegas recordó que cuando fue alcaldesa de Milpa Alta impulsó el programa “One Health”, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se empata la salud humana, la medioambiental y animal, y que con ese mismo entusiasmo lo hará con este proyecto que es en beneficio de toda la población.

“En verdad, esta ciudad necesita y merece que se haga este magno proyecto cultural. En esta actual legislatura, estamos diputados que sabemos la importancia de la metodología, la ciencia y la disciplina, porque se tiene que proyectar otro nivel hacia la sociedad y las comunidades estudiantiles sobre la Ciudad de México”, expresó la también presidenta de la Comisión de Salud.

Judith Vanegas afirmó que es un honor haber sido invitada a participar en la colección editorial de 14 tomos, cuya iniciativa fue de su compañero de bancada Israel Moreno Rivera, y que incluye la serie de televisión.

En su intervención, el rector de la UACM, Juan Carlos Aguilar, aseveró que ambos proyectos representan la oportunidad de generar una conversación de toda la sociedad sobre el presente y el futuro de la capital del país, mediante el intercambio de ideas, el análisis crítico y la construcción de propuestas.

“Nos convoca una iniciativa que refleja algo que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México cree profundamente: que los grandes desafíos de nuestra ciudad deben comprenderse y entenderse desde el diálogo, la colaboración y la construcción colectiva del conocimiento”, subrayó Aguilar.

Fue el pasado 25 de febrero cuando el Congreso d ela Ciudad de México fue sede de la primera mesa de trabajo acerca de la edición de la colección de libros “Memoria, Paz y Progreso: Un Diálogo Constructivo y Multidimensional sobre la Ciudad de México”, que estará a cargo del IIL y La Casa del Activista.

Esa ocasión, el congresista Israel Moreno señaló que dicha colección busca fortalecer el vínculo entre el conocimiento especializado y la gestión pública, en una ciudad en constante transformación social y urbana que requiere herramientas de estudio para afrontar retos como la sostenibilidad y la gobernanza.