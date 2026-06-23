Inician repavimentación en La Herradura en Huixquilucan

Repavimentación en La Herradura en Huixquilucan

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, informó el comienzo de los trabajos de repavimentación con concreto hidráulico de la calle Bosque de la Luz Oriente, ubicada en el fraccionamiento La Herradura, como parte de las acciones contempladas en el “Plan de Obra Pública Municipal”.

Contreras precisó que esta intervención tiene como objetivo mejorar las condiciones de movilidad en la zona y contribuir a disminuir los tiempos de traslado de quienes transitan diariamente por esta vialidad.

La alcaldesa municipal indicó que los trabajos contemplan la renovación de la superficie de rodamiento mediante concreto hidráulico, material que ofrece mayor durabilidad y resistencia al tránsito vehicular.

Asimismo, Romina Contreras comunicó que esta obra forma parte de una estrategia integral de infraestructura urbana enfocada en fortalecer la conectividad y elevar la calidad de vida de la población.

El gobierno municipal reiteró que su propósito es continuar con el mejoramiento de la infraestructura vial del municipio y atender las necesidades de movilidad de la ciudadanía.

La Crónica de Hoy 2026