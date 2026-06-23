Metrópoli

“Mejor en Bici” se llevará a cabo el 27 de junio

Llevarán a cabo gran rodada en Nezahualcóyotl

Por Giovanna Morales Gómez
Gran rodada en Nezahualcóyotl

El presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, anunció la rodada ciclista conmemorativa del Día Mundial de la Bicicleta, denominada “Mejor en Bici”, dirigida a familias, estudiantes, colectivos ciclistas, personas usuarias de medios de movilidad alternativos y público en general, este próximo 27 de junio.

Cerqueda Rebollo apuntó que impulsar alternativas de transporte sustentable contribuye a mejorar la calidad de vida de la población, reducir el impacto ambiental y fortalecer la convivencia ciudadana, por lo que este tipo de actividades forman parte de la visión de una ciudad más ordenada, segura y amigable con el medio ambiente.

El presidente municipal informó que la jornada dará inicio con la concentración de participantes a las 16:00 horas, en la Glorieta del Coyote, punto desde donde partirá el contingente para recorrer diversas vialidades hasta llegar a la Explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl. El recorrido tendrá una extensión aproximada de seis kilómetros y contará con el acompañamiento operativo de diversas áreas municipales para garantizar la seguridad de las y los asistentes.

La convocatoria está abierta para personas que utilicen bicicletas, triciclos, patines, patinetas, scooters y sillas de ruedas, con el objetivo de hacer de esta rodada un evento incluyente y accesible para toda la comunidad. Asimismo, durante el trayecto se desarrollarán acciones de sensibilización sobre la movilidad sustentable, seguridad vial y respeto a las personas vulnerables usuarias de la vía pública, además de promover hábitos de vida saludables y la apropiación responsable del espacio público.

La organización del evento estará a cargo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nezahualcóyotl (IMCUFIDENE), la Dirección de Movilidad, la Dirección de Educación, el Instituto Municipal de la Juventud y diversas dependencias municipales que sumarán esfuerzos para el desarrollo de esta rodada.

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