PAN celebra que regulación de celulares en escuelas ya es parte de la agenda nacional

Celulares en Escuelas Estudiantes mexicanos menores de 16 años pueden pasar en promedio hasta nueve horas al día navegando en internet.

La discusión sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas ya forma parte de la agenda nacional, recientemente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a los padres y madres de familia a evitar que los menores pasen demasiadas horas en dispositivos electrónicos, incluso dio a conocer que próximamente presentará una canción para que las niñas y niños tengan una desconexión digital.

Por ello, la diputada local Laura Álvarez, del PAN, celebró que cada vez más autoridades se sumen a un debate que desde la Ciudad de México ha impulsado para proteger a niñas, niños y adolescentes.

“La protección de nuestras infancias debe estar por encima de cualquier diferencia política. Lo importante es que hoy el país está hablando de un tema que preocupa a madres, padres de familia, docentes y especialistas”, señaló.

Álvarez recordó que desde el Congreso de la Ciudad de México ha promovido iniciativas y espacios de diálogo para analizar los efectos del uso de dispositivos móviles dentro de las aulas, así como los riesgos asociados al ciberacoso, la violencia digital, la exposición a contenidos inapropiados y el reclutamiento de menores por parte de grupos delictivos.

“La CDMX dio el primer paso. Hoy este debate ya es nacional y debemos aprovechar este momento para construir soluciones que protejan a nuestras niñas, niños y adolescentes.”

La panista aprovechó para hacer un llamado a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos estatales para abrir una discusión amplia con padres de familia, docentes, expertos y comunidades escolares sobre el uso responsable de celulares y tabletas en los centros educativos.

“No se trata de estar a favor o en contra de la tecnología. Se trata de garantizar que las escuelas sigan siendo espacios seguros para aprender, convivir y desarrollarse.”

Laura Álvarez destacó que distintos países han comenzado a establecer reglas sobre el uso de teléfonos inteligentes en los entornos escolares, por lo que México no debe quedarse atrás en la protección de las nuevas generaciones.

“Estamos hablando de la salud emocional, la seguridad y el futuro de millones de estudiantes. Es momento de actuar con responsabilidad y colocar a nuestras niñas, niños y adolescentes en el centro de las decisiones públicas”, concluyó.