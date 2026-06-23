Kevin Cuevas, el artista detrás de la tarjeta conmemorativa del Metro para el Mundial 2026

Tarjeta del metro mundial 2026

El ilustrador mexicano plasmó la esencia de la Ciudad de México en una de las piezas más buscadas por usuarios y coleccionistas rumbo a la Copa del Mundo.

La tarjeta de Movilidad Integrada conmemorativa del Mundial de Futbol 2026 se ha convertido en uno de los objetos más buscados por usuarios del transporte público y aficionados al futbol. Detrás de su diseño se encuentra Kevin Cuevas, ilustrador mexicano que logró condensar en un pequeño espacio algunos de los elementos más representativos de la Ciudad de México, combinando identidad, cultura y movilidad urbana.

Kevin Cuevas, creador de la tarjeta de movilidad Mundial 2026

En entrevista, Cuevas relató cómo surgió el proyecto, los retos que enfrentó durante el proceso creativo y la satisfacción que le ha dejado ver su trabajo circulando diariamente entre miles de personas.

Kevin Cuevas, conocido también como Kev Cuev, es ilustrador de tiempo completo. Aunque inicialmente estudió Arquitectura, con el paso de los años encontró en la ilustración una forma distinta de expresar su visión sobre las ciudades y las personas que las habitan.

“Me gusta dibujar ciudades y a sus habitantes, las cosas que ocurren en ellas”, explicó. Su interés por la narrativa gráfica lo llevó a realizar estudios especializados en ilustración y, desde 2018, ha desarrollado diversos proyectos relacionados con el arte urbano, el diseño y la representación de espacios públicos.

Actualmente también cursa estudios de estampado en la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), donde ha fortalecido su formación artística y su visión sobre el diseño desde una perspectiva artesanal.

La oportunidad de diseñar la tarjeta conmemorativa del Mundial llegó después de que autoridades capitalinas realizaran una selección de artistas para el proyecto. Cuevas considera que su trabajo previo relacionado con la Ciudad de México y el transporte público pudo haber influido para que fuera elegido.

Sin embargo, lejos de sentir tranquilidad, la noticia le generó preocupación. El ilustrador confesó que uno de sus mayores temores era la reacción de los usuarios, debido a que la tarjeta de movilidad es un objeto cotidiano con el que millones de personas interactúan todos los días.

“Me preocupaba cómo la gente iba a recibirla porque estás interviniendo algo que utilizan diariamente. Podían rechazarla o no gustarles”, comentó.

Por ello, decidió respetar varios elementos visuales del sistema de transporte. Mantuvo la paleta de colores característica del Metro y buscó que la tarjeta siguiera siendo reconocible para los usuarios habituales.

“Quería que la gente entendiera que seguía siendo la misma tarjeta de siempre, pero celebrando un momento especial”, explicó.

El proceso creativo tomó varios meses. Desde febrero hasta principios de mayo, Cuevas trabajó en diferentes propuestas que fueron revisadas constantemente por autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

Durante ese periodo realizó alrededor de diez versiones distintas, ajustando colores, composiciones y elementos gráficos hasta llegar al diseño final.

Aunque la ilustración parece sencilla a primera vista, el artista señaló que uno de los principales desafíos fue precisamente sintetizar tantos símbolos de la ciudad en un espacio tan reducido.

“Mientras más pequeño es el formato, más difícil resulta. Había que resumir muchas ideas sin perder claridad”, afirmó.

Tarjeta del metro mundial 2026

La imagen final está llena de referencias a la identidad capitalina. Entre los elementos más destacados aparece la diosa Coatlicue, figura prehispánica que para Cuevas representa una metáfora de la Ciudad de México.

Según explicó, la capital puede parecer caótica, enorme e incluso intimidante, pero al mismo tiempo posee una belleza única que atrae a quienes la habitan y la visitan.

En el diseño, la red de movilidad integrada que incluye Metro, Cablebús, Tren Ligero y otros sistemas de transporte forma la falda de serpientes de Coatlicue, mientras que la figura sostiene un balón de futbol para invitar a las personas a participar en la celebración mundialista.

También aparecen otros símbolos reconocibles como el Ángel de la Independencia, el ajolote, flores tradicionales mexicanas como el cempasúchil y la nochebuena, así como edificios emblemáticos que evocan lugares icónicos de la ciudad.

Para Cuevas, la intención principal no era promocionar la imagen de México ante los visitantes extranjeros, sino generar un sentido de identidad entre quienes utilizan diariamente el transporte público.

“Esta ilustración está hecha para los mexicanos, para los chilangos y para quienes usan el transporte todos los días”, señaló.

Aunque algunos elementos quedaron fuera de la versión final, el artista reconoce que el resultado logró transmitir el mensaje que buscaba.

Entre las figuras que no pudieron incluirse se encuentran los cacomixtles y algunas trajineras inspiradas en Xochimilco. Sin embargo, explicó que el reducido tamaño de la tarjeta obligó a realizar una cuidadosa selección de elementos.

Con la salida oficial de la tarjeta, Kevin Cuevas comenzó a dimensionar el alcance real del proyecto.

Las fotografías compartidas por usuarios, los videos en redes sociales y los grupos de personas intercambiando información para conseguir la tarjeta le hicieron comprender la relevancia que había adquirido su trabajo.

“Cuando empecé a ver a la gente buscándola y compartiéndola en redes entendí la magnitud de lo que estaba pasando”, recordó.

Incluso reconoció que nunca había pensado en la posibilidad de que la tarjeta se convirtiera en un objeto de colección.

“Tal vez dentro de algunos años lo sea. El tiempo lo dirá”, comentó.

El ilustrador también destacó la importancia de que proyectos culturales lleguen a espacios cotidianos como el transporte público, donde millones de personas pueden tener contacto con expresiones artísticas sin necesidad de acudir a museos o galerías.

Además de este proyecto, Cuevas ha realizado murales y obras en distintos espacios de la Ciudad de México y de Pachuca, Hidalgo, ciudad donde nació antes de mudarse a la capital.

Entre sus trabajos más recientes se encuentra un mural en Casa Tlali, así como colaboraciones con centros culturales, escuelas y cafeterías que han servido como escaparate para su estilo característico.

Al reflexionar sobre cómo le gustaría que fuera recordada esta tarjeta dentro de dos décadas, el ilustrador expresó su deseo de que represente el esfuerzo colectivo de una generación que, pese a las dificultades, continúa construyendo ciudad.

También espera que la red de movilidad de la capital siga creciendo y mejorando para beneficio de millones de personas.

“Las personas que usan el transporte público están construyendo una mejor ciudad todos los días”, concluyó.

Mientras el Mundial 2026 se encuentra viviendo, la tarjeta diseñada por Kevin Cuevas ya forma parte de la memoria visual de la Ciudad de México y se perfila como uno de los símbolos más representativos de la celebración futbolística que vivirá el país el próximo año.

Finalmente, el Viernes 26 se llevará a cabo un evento en Casino Campo Marte de 4 a 7 pm donde se podrá adquirir esa tarjeta y se contará con la presencia del Ilustrador para que firme las tarjetas conmemorativas para todos aquellos que quieran adquirirla sin necesidar de buscar en todas las casetas del metro de la CDMX.