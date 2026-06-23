Edomex instala módulos informativos en aeropuertos de Toluca y AIFA para prevenir violencia durante el Mundial

El Gobierno del Estado de México instaló módulos informativos en los aeropuertos internacionales de Toluca y Felipe Ángeles (AIFA) como parte de una estrategia de prevención de la violencia y promoción de la cultura de la denuncia durante la celebración del Mundial de Futbol.

La medida forma parte de convenios firmados entre la administración estatal y ambas terminales aéreas para difundir contenidos audiovisuales en español e inglés de la campaña “Nos Movemos Seguras”, además de proporcionar información sobre rutas de atención y servicios de apoyo dirigidos a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La Secretaría de las Mujeres del Estado de México informo que los módulos buscan que visitantes y usuarios de los aeropuertos conozcan mecanismos de protección y atención ante situaciones de violencia o riesgo durante su tránsito por la entidad.

Personal de ambos aeropuertos recibe capacitación en temas de igualdad de género, prevención del acoso sexual, atención inicial a víctimas y procedimientos de canalización institucional.

La dependencia también informó que, en coordinación con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México (SIPINNA), se impulsa la campaña “Tarjeta Roja, la Niñez se protege”, orientada a prevenir casos de abuso, explotación y violencia contra menores de edad.

Dicha estrategia contempla actividades de sensibilización dirigidas a la población en general, así como a municipios considerados destinos futboleros y a sectores vinculados con la actividad turística y hotelera.

Además, la Secretaría de las Mujeres mantiene la estrategia “¡No Estás Sola, Estamos Contigo!”, mediante la cual se difunde información sobre los distintos tipos de violencia contra las mujeres y los servicios de atención disponibles en la entidad.

Estos servicios son la Línea Sin Violencia, la Línea Hombre a Hombre y una red estatal integrada por 93 Unidades de Atención a Mujeres en Situación de Violencia (UNIDAS), 42 Centros LIBRE, ocho refugios para mujeres víctimas de violencia y un refugio especializado para mujeres de la diversidad sexual.

Organismos internacionales como la ONU Mujeres han advertido que los casos de violencia familiar y de género pueden incrementarse durante eventos deportivos de gran magnitud, debido a factores como el consumo excesivo de alcohol, el estrés asociado a los resultados y la reproducción de conductas machistas.