Ley Seca CDMX 24 de junio: En estas colonias y horarios se prohibirá la venta de alcohol a causa del México vs Chequia

Ley Seca en CDMX por México vs Chequia Estas colonias de CDMX tendrán restricción de alcohol por el partido mundialista

El Gobierno capitalino aplicará restricciones temporales en la venta de bebidas alcohólicas el próximo miércoles 24 de junio, con motivo del partido de la Selección Mexicana frente a Chequia.

La medida arranca a las 3:00 de la tarde del miércoles 24 y se mantiene hasta las 7:00 de la mañana del jueves 25. Durante ese tiempo, se suspenderá la venta de bebidas alcohólicas en tiendas de autoservicio, abarrotes y supermercados dentro del Centro Histórico y en algunas colonias específicas.

Zonas con Ley Seca para el próximo 24 de junio

Perímetro “A” del Centro Histórico de la Ciudad de México .

. Colonia Tabacalera .

. Colonia Juárez .

. Colonia San Rafael .

. Colonia Cuauhtémoc.

En puntos como el Ángel de la Independencia y el Zócalo capitalino se espera mucha afluencia de aficionados, por lo que las autoridades decidieron aplicar esta medida para evitar descontrol durante los festejos.

No todos los establecimientos están sujetos a Ley Seca

Restaurantes, hoteles, bares con servicio de alimentos, salas de cine, teatros y clubes privados podrán vender bebidas alcohólicas únicamente en consumo en copeo y dentro de sus instalaciones, respetando sus horarios autorizados.

El gobierno de la ciudad, encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada, explicó que el objetivo es mantener el orden durante la jornada del partido y prevenir incidentes.