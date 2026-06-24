Autoridades mexiquenses destacan capacitación a más de 7 mil docentes y estudiantes de Edomex

Área de Atención a la Diversidad Sexual en Edomex

El Área de Atención a la Diversidad Sexual de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) informó que ha beneficiado a más de 7 mil personas de la comunidad educativa mediante acciones de orientación, acompañamiento, capacitación y sensibilización que fortalecen la construcción de entornos escolares más incluyentes y libres de discriminación.

El titular de la SECTI, Miguel Ángel Hernández Espejel, destacó el Área de Atención a la Diversidad Sexual brindó 89 servicios, entre ellos 49 capacitaciones dirigidas a personal docente, 38 conferencias para la comunidad educativa y dos módulos informativos con actividades y asesorías especializadas; que permitieron una atención total de 7 mil 495 personas.

La SECTI resaltó que fomenta la inclusión educativa y reafirma su compromiso de construir espacios escolares seguros, respetuosos y basados en el reconocimiento de la diversidad y la dignidad de todas las personas.

Como parte de esta estrategia, la SECTI desarrolló el curso autogestivo con validez oficial “Escuelas diversas: herramientas para el acompañamiento del alumnado LGBTTTIQA+”, dirigido al personal docente para mejorar las prácticas inclusivas y el acompañamiento del estudiantado en los espacios escolares.

La Crónica de Hoy 2026