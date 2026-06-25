26 de junio: último día de inscripción para el concurso “Juventud en Escena 2026″en Naucalpan

“Juventud en Escena 2026″

Con el objetivo de fomentar la participación activa, artística y cultural de las juventudes del municipio de Naucalpan de Juárez, el concurso “Juventud en Escena 2026″ promueve, por medio de una competencia sana y respetuosa, espacios de expresión, creatividad, desarrollo integral y convivencia.

En este sentido, pueden participar todos los jóvenes de la entidad que cumplan con un rango de edad de 16 a 29 años; el último día para concretar la inscripción es el viernes 26 de junio del año presente.

El concurso tendrá lugar en una sola jornada, el día 30 de junio de 2026, en las instalaciones del Auditorio Isidro Fabela del Palacio Municipal de Naucalpan de Juárez, ubicadas en Av. Benito Juárez 39, Naucalpan Centro, 53000 Naucalpan de Juárez,

La participación cuenta con dos modalidades por lo que es valido formar parte de la iniciativa tanto de manera individual como en equipos de hasta dos integrantes.

Las categorías en las que se puede participar son: canto, baile y talento libre. En el caso de la última opción mencionada se encuentran actos de magia, malabares, imitaciones, stand up, arte escénico, performance, e igualmente cualquier tipo de manifestación artística o cultural que se pueda presentar en un escenario.

Como parte de la organización, es importante señalar que todos los números presentados tiene que ser aptos para el público en general, y en la misma línea no se aceptaran actos que representen riesgos físicos ya sea para los participantes o los asistentes.

Para realizar el registro hay que asistir al Palacio Municipal, oficina del Instituto de las Juventudes Naucalpenses (Edificio Anexo A, segundo piso) en un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 16:30 a 18:30 horas.

En el caso de los participantes que son menores de edad, deben de llevar copias de la acta de nacimiento, de la identificación oficial (puede ser la INE) y del comprobante de domicilio que no sea mayor a tres meses.

Por el otro lado, los menores de edad tienen que presentarse acompañados por su padre, madre o tutor legal y entregar las siguientes copias: identificación oficial del padre, madre o tutor legal, acta de nacimiento del menor, identificación escolar del menor y el comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Después de la inscripción, se entregará un folio (Número de Atención Unico).

Los premios por cada categoría son:

Primer lugar: $8,000.00 MXN

Segundo lugar: $5,000.00 MXN

Tercer lugar: $3,000.00 MXN