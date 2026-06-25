Con 84 mdp, rehabilitan 88 locales y modernizan embarcaderos de Xochimilco

Xochimilco estrena renovación histórica de embarcaderos con inversión de 84 mdp

La Ciudad de México inauguró la rehabilitación de los embarcaderos Nuevo Nativitas, Las Flores y Zacapa, en Xochimilco, como parte de un proyecto de recuperación turística y ambiental que representó una inversión de 84 millones de pesos en estos tres puntos estratégicos y 174 millones de pesos en el conjunto de embarcaderos intervenidos junto con Cuemanco.

“Con esta obra entonces, empezamos con una visión de futuro para Xochimilco. Recuperamos espacios para el turismo; fortalecemos la economía local; protegemos uno de los patrimonios culturales y ambientales más extraordinarios del planeta”, dijo Clara Brugada, jefa del Gobierno capitalino durante la inauguración.

Las obras abarcaron una superficie de más de 18 mil 600 metros cuadrados y contemplaron la reconstrucción total de 88 locales comerciales, la renovación de infraestructura turística, la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia, alumbrado con energía solar y la creación de un corredor peatonal que conecta por primera vez los tres embarcaderos.

Xochimilco estrena renovación histórica de embarcaderos con inversión de 84 mdp

El proyecto incluyó la colocación de 96 postes y luminarias alimentadas por energía solar, cerca de 10 mil metros cuadrados de pisos renovados, rehabilitación de fachadas, mejoramiento de sanitarios, nueva señalética y mobiliario urbano, además de la adecuación de espacios accesibles para personas con discapacidad.

Según la Secretaría del Medio Ambiente, la intervención obtuvo certificación de “cero emisiones netas”, convirtiéndose en una de las pocas obras públicas del país con este reconocimiento ambiental. Entre sus elementos destaca una Torre Hidrobotánica que filtra agua pluvial mediante biofiltros vegetales para abastecer los sanitarios durante la temporada de lluvias.

Además fueron incorporados sistemas de captación pluvial en las seis naves rehabilitadas, lo que permitirá reducir el consumo de agua potable y evitar descargas contaminantes hacia los canales.

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Las autoridades señalaron que el proyecto busca fortalecer la actividad turística, mejorar las condiciones de trabajo de comerciantes y prestadores de servicios, así como contribuir a la conservación de la zona lacustre de Xochimilco, considerada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Rescate de infraestructura histórica

La rehabilitación incluyó la integración de los embarcaderos mediante un corredor turístico continuo que conecta áreas que anteriormente permanecían fragmentadas. También se construyó un centro de visitantes con información sobre la riqueza ambiental y cultural de Xochimilco, además de espacios para la promoción de productos del suelo de conservación.

En el recorrido inaugural, se informó que fueron reconstruidos completamente los locales comerciales, modernizados los accesos a las trajineras y restaurados diversos elementos arquitectónicos vinculados al legado de Félix Candela, autor del emblemático restaurante Los Manantiales.

La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez señaló que se trata de la intervención más importante realizada en la zona turística de embarcaderos en décadas y la vinculó con la estrategia de recuperación de la ciudad lacustre impulsada por el gobierno capitalino.

La funcionaria explicó que el proyecto también forma parte de un plan más amplio para rescatar los ecosistemas de Xochimilco, atender problemas relacionados con la calidad del agua, las descargas residuales y la conservación de los canales.

Además, la Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que realiza estudios topográficos y batimétricos en la zona chinampera y que actualmente se encuentran en proceso de rehabilitación las esclusas de Yerbabuena y Miramar, con una inversión de 17 millones de pesos, con el objetivo de mejorar los niveles de agua y facilitar la navegación.

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Gobierno apuesta por la recuperación de la ciudad lacustre

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la recuperación de Xochimilco será uno de los proyectos prioritarios de la administración y adelantó que próximamente se presentará una estrategia integral para la restauración de la zona lacustre de la capital.

La mandataria mencionó que Xochimilco constituye uno de los principales atractivos turísticos de la Ciudad de México y una fuente de ingresos para cientos de familias vinculadas al servicio de trajineras, actividades comerciales, gastronomía y expresiones culturales.

También anunció que se impulsarán apoyos para mejorar las trajineras mediante esquemas de financiamiento y programas de fortalecimiento económico dirigidos a prestadores de servicios turísticos.

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La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, agregó que la obra fue financiada con recursos provenientes del impuesto al hospedaje que pagan los visitantes, con el propósito de reinvertir esos ingresos en comunidades que sostienen la actividad turística.

En tanto, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, consideró que la renovación permitirá mejorar la imagen urbana de uno de los destinos más representativos de la capital y fortalecer la actividad económica local.

Representantes de los embarcaderos y locatarios coincidieron en que la rehabilitación responde a una demanda histórica del sector y permitirá incrementar la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, además de ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de las actividades turísticas y comerciales que caracterizan a Xochimilco.