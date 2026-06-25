Clima CDMX hoy 25 de junio: estas son las alcaldías que tendrá fuertes lluvias

Alerta Amarilla en CDMX | Pronostican lluvias fuertes y granizo este 25 de junio. (Camila Ayala Benabib)

A través de un boletín emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se informó la activación de la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo por la tarde y noche en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

Para 10 de las 16 alcaldías de la capital se prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como posible caída de granizo en gran parte de la ciudad durante este jueves 25 de junio.

Alcaldías con alerta amarilla por lluvias y granizo hoy 25 de junio

Álvaro Obregón

Benito Juarez

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Recomendaciones por parte del Gobierno de la CDMX

Ante el pronóstico, las autoridades capitalinas recomendaron a la población tomar precauciones durante sus traslados y actividades al aire libre. Entre las principales medidas se encuentra el uso de paraguas e impermeable, así como mantener limpias las coladeras cercanas a viviendas y negocios para evitar que la basura obstruya el flujo del agua y provoque encharcamientos.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a evitar transitar por calles inundadas o con acumulaciones de agua, ya que estas pueden ocultar coladeras abiertas o baches.

En el caso de los automovilistas, se recomienda conducir con precaución, respetar los límites de velocidad, mantener una distancia adecuada entre vehículos y permanecer atentos a los reportes oficiales sobre afectaciones viales derivadas de las condiciones meteorológicas.