Clima CDMX hoy 25 de junio: estas son las alcaldías que tendrá fuertes lluvias

A través de un boletín emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se informó la activación de la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo por la tarde y noche en distintas alcaldías de la Ciudad de México.
⚠️🌧️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del jueves 25/06/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @ALaMagdalenaC, @TlalpanAl,… pic.twitter.com/CipCFmOdNZ— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 25, 2026
Para 10 de las 16 alcaldías de la capital se prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como posible caída de granizo en gran parte de la ciudad durante este jueves 25 de junio.
Alcaldías con alerta amarilla por lluvias y granizo hoy 25 de junio
- Álvaro Obregón
- Benito Juarez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Recomendaciones por parte del Gobierno de la CDMX
Ante el pronóstico, las autoridades capitalinas recomendaron a la población tomar precauciones durante sus traslados y actividades al aire libre. Entre las principales medidas se encuentra el uso de paraguas e impermeable, así como mantener limpias las coladeras cercanas a viviendas y negocios para evitar que la basura obstruya el flujo del agua y provoque encharcamientos.
Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a evitar transitar por calles inundadas o con acumulaciones de agua, ya que estas pueden ocultar coladeras abiertas o baches.
En el caso de los automovilistas, se recomienda conducir con precaución, respetar los límites de velocidad, mantener una distancia adecuada entre vehículos y permanecer atentos a los reportes oficiales sobre afectaciones viales derivadas de las condiciones meteorológicas.