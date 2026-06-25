Metrópoli

Diez alcaldías permanecerán bajo Alerta Amarilla debido al pronóstico de lluvias de hasta 29 milímetros y posible granizo durante este jueves.

Clima CDMX hoy 25 de junio: estas son las alcaldías que tendrá fuertes lluvias

Por Ana Paola Martínez Garrido
Alerta Amarilla en CDMX | Pronostican lluvias fuertes y granizo este 25 de junio. (Camila Ayala Benabib)

A través de un boletín emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se informó la activación de la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo por la tarde y noche en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

Para 10 de las 16 alcaldías de la capital se prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como posible caída de granizo en gran parte de la ciudad durante este jueves 25 de junio.

Alcaldías con alerta amarilla por lluvias y granizo hoy 25 de junio

  • Álvaro Obregón
  • Benito Juarez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A. Madero
  • Iztapalapa
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Recomendaciones por parte del Gobierno de la CDMX

Ante el pronóstico, las autoridades capitalinas recomendaron a la población tomar precauciones durante sus traslados y actividades al aire libre. Entre las principales medidas se encuentra el uso de paraguas e impermeable, así como mantener limpias las coladeras cercanas a viviendas y negocios para evitar que la basura obstruya el flujo del agua y provoque encharcamientos.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a evitar transitar por calles inundadas o con acumulaciones de agua, ya que estas pueden ocultar coladeras abiertas o baches.

En el caso de los automovilistas, se recomienda conducir con precaución, respetar los límites de velocidad, mantener una distancia adecuada entre vehículos y permanecer atentos a los reportes oficiales sobre afectaciones viales derivadas de las condiciones meteorológicas.

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